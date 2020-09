NRW: Frau meldet Senioren (83) als vermisst – unfassbar, wo er wieder auftaucht

NRW. Unfassbarer Vorfall in NRW!

Eine Frau hat ihren Mann (83) am Freitag in NRW als vermisst gemeldet. Am Ende auch zu einem glücklichen Wiedersehen. Dabei sind die Umstände, unter denen der Mann gefunden werden, mehr als kurios. So spielte auch ein Großeinsatz der Polizei an einer Bank eine entscheidende Rolle.

NRW: Frau meldet Senioren als vermisst - Unfassbar, wo er wieder auftaucht

Am Freitagabend kam es in einer Bankfiliale in Paderborn (NRW) zu gleich mehreren Alarmauslösungen. Die Polizei eilte daraufhin zu der Bank und umstellte das Gebäude. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) durchsuchte die Bank, konnte zunächst aber keine Bankräuber antreffen. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend in einer Polizeimeldung mit.

Als die Spezialeinsatzkräfte dann den Tresorraum betraten, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Dort befand sich der 83-Jährige, den seine Frau zwischenzeitlich als vermisst gemeldet hatte. Warum der Senior in dem Tresorraum eingeschlossen war, blieb unklar.

------------------------------------

Mehr News aus NRW:

------------------------------------

NRW: Das SEK dürfte eine ordentliche Überraschung erlebt haben. (Symbolbild) Foto: imago images / Olaf Wagner

Polizei-Einsatz bis spät abends

Der Mann wurde schließlich dem Rettungsdienst übergeben. Ihm ging es den Umständen entsprechend gut.

------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

Gegen 23.10 Uhr war der Einsatz beendet. (nk)