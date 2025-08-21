Frau aus NRW sammelt Luxustaschen für eine Million Euro – dann beginnt ihr persönlicher Albtraum

Für sie ist eine Welt zusammengebrochen! Senada B. aus Bielefeld in NRW war bis vor Kurzem stolze Besitzerin von 23 extrem seltenen Birkin Bags und 15 Kelly Bags der Luxusmarke Hermès. Insgesamt betrug sich der Wert dieser Raritäten auf rund eine Million Euro.

Doch diese Wertanlage sollte schnell Geschichte sein, denn während eines Urlaubs am Chiemsee brachen Diebe in ihr Haus ein und klauten die Designer-Handtaschen. „Mir ist so, als wenn mein ganzes Leben weg ist, als hätte man mir meine Seele geklaut“, verrät sie gegenüber „Bild“.

„Taschen waren mein Baby“

Neben dem materiellen Wert hatten die Taschen für die 59-Jährige auch einen emotionalen Wert. „Meine Taschen waren mein Baby. Ich habe immer gesagt: Erst die Tasche, dann mein Mann und mein Hund“, erzählt sie weiter. Ihr Ehemann, ein erfolgreicher Unternehmer, ist bereits vor einigen Jahren verstorben. Durch ihn konnte sie sich diesen Luxus leisten.

Noch während ihres Urlaubs erhielt die Bielefelderin die schreckliche Nachricht vom Einbruch. Sie schildert gegenüber „Bild“: „Wir haben wunderschöne Tage verbracht, bis dieser Anruf kam. Freitagmorgen um halb elf.“ Mit einem unguten Gefühl reiste Senada zurück in die Heimat und da traf sie der Schlag.

Täter hatten es auf Taschen abgesehen

Offenbar seien die Täter gezielt vorgegangen, denn was die Bielefelderin zu Hause vorfand, waren lediglich die leeren Kartons ihrer Handtaschen. „Ich habe nichts mehr gespürt. Da war ich einfach weg. Wie kann jemand so böse sein?“, stellte sie sich schockiert die Frage.

Seit diesem Vorfall fühlt sie sich nicht mehr so sicher und hat das Gefühl, sich verbarrikadieren zu müssen. Ob sie die Taschen je wiedersehen wird, ist fraglich. Senada hofft jedoch mithilfe der Polizei die Diebe ausfindig zu machen.