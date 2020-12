NRW: Frau lernt Nachbarn kennen – am selben Abend muss sie sterben

Bad Oeynhausen. Sie haben sich erst wenige Stunden gekannt. Doch schon nach kurzer Zeit sind einem Hausmeister (48) aus Bad Oeynhausen in NRW alle Sicherungen durchgebrannt. Seine Nachbarin (†36) sollte noch am gleichen Abend sterben.

Am Montag wurde der 48-Jährige vor dem Landgericht Bielefeld (NRW) verurteil. Auch nach dem Prozess bleibt ein Rätsel, warum das Opfer auf bestialische Art und Weise sterben musste. Der Version des Hausmeisters glaubte das Gericht jedenfalls nicht.

Das Landgericht Bielefeld verurteilte einen Hausmeister wegen Totschlags. (Symbolbild) Foto: dpa | David Inderlied

NRW: Hausmeister lernt Nachbarin kennen – und zückt ein Messer

Der Hausmeister hatte an diesem Abend im Mai 2020 selbst die Polizei zum Tatort im Kreis Minden-Lübbecke gerufen. Vor den Augen der Beamten tat sich ein Schlachtfeld auf.

Der 48-Jährige hatte seinem Opfer mit einem Küchenmesser den Hals durchgeschnitten und danach mehrfach auf die Frau eingestochen. Sie hatte keine Chance zu überleben.

Hausmeistert fühlte sich provoziert

Was zu diesem brutalen Akt der Gewalt im Alkoholrausch - der Angeklagte hatte nach Aussage eines Gutachters rund 2,5 Promille Alkohol im Blut - geführt haben soll?

Der Verurteilte sagte aus, dass die Frau ihn zuvor provoziert und bespuckt habe. Zuvor habe er sie dabei erwischt, wie sie in seinen Sachen gewühlt habe, berichtet die „Bild“. Das wollte das Gericht dem 48-Jährigen so nicht stehen lassen. Das Opfer sei selbst stark betrunken gewesen. Zu einer Provokation, die eine derartige Tat auch nur ansatzweise rechtfertigen könnte, sah es die Frau nicht mehr in der Lage.

Verurteilter vermindert schuldfähig

Das Landgericht Bielefeld verurteilte den Mann zu neun Jahren Haft wegen Totschlags und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf sieben Jahre und vier Monate plädiert hatte.

Wegen seiner Alkoholsucht ist der Hausmeister nach Ansicht des Gerichts nur vermindert schuldfähig. Er muss sich nun einer Therapie unterziehen, die er selbst befürwortet. (ak mit dpa)