NRW: Frau lebt jahrelang mit Geheimnis – ihr Outing hat krasse Konsequenzen! „Erstmal ordentlich verdroschen“

„Mein Vater hat mich erstmal ordentlich verdroschen.“ Das wird Nathalie Niemuth aus Moers (NRW) niemals vergessen können. Sie war damals ein zwölfjähriger Junge.

20 Jahre brauchte sie dann, um neuen Mut zu sammeln. Anschließend begann sie die Umwandlung zu einer Frau, die nicht nur Jahre brauchte, sondern auch viel Kraft kostete.

NRW: Ihr Vater bestrafte sie mit Prügel

Nathalie Niemuth (55) aus Moers (NRW) ist heute glücklich verheiratet und macht einen selbstbewussten Eindruck. Doch das war nicht immer so. In ihrem Leben musste sie viele Rückschläge einstecken, aber sie gab nicht auf.

Schon in frühester Kindheit habe sie sich gewünscht, ein Mädchen zu sein. Dann habe sie angefangen, heimlich Klamotten ihrer Mutter anzuziehen – immer mit der Sorge, ihre Eltern könnten sie dabei erwischen.

Schließlich seien sie sehr konservativ gewesen. Transidentität, also eine Nicht-Übereinstimmung der Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, sei damals nicht üblich gewesen. Als ihr Vater sie dann eines Tages mit den Klamotten der Mutter gesehen habe, habe er sie mit Prügel bestraft. „Mein Leben war vorbei“, erinnert sich Nathalie. „Bei solchen Erfahrungen traust du dich keinen Schritt weiter. Du verlierst das Vertrauen“, erklärt sie weiter.

+++ Essen: Arbeiter stürzt bei Brückenarbeiten ab ++ OP noch in der Nacht ++ Bahnverkehr eingeschränkt +++

Insbesondere ihr Vater wollte, dass Nathalie ein typischer Junge ist, wie es sich den 70er-Jahren gehörte. Also habe sie – wie viele Jungs – Fußball gespielt und „ich bin in die Musik geflüchtet“, sagt sie.

Sie kann einfach nicht als Mann leben

Dann lernte Nathalie Silvia kennen. Sie führten eine gewöhnliche heterosexuelle Beziehung. Aber Nathalie habe gemerkt, dass ihr Interesse an Silvias Kleidung zunahm. Zwei Jahrzehnte nach dem traumatischen Erlebnis mit ihrem Vater konnte sie nun endgültig nicht mehr im falschen Körper leben. All ihren Mut gefasst, habe sie Silvia kurz vor ihrer Hochzeit erklärt, dass sie sich im männlichen Körper einfach nicht wohlfühlt. Silvias Reaktion: ein Schock. Trotzdem folgte 1993 die geplante Hochzeit.

Nathalie habe dann angefangen, in der Wohnung Frauenkleidung zu tragen. Im Jahr 2007 sei Nathalie so weit gewesen, dass sie sich in der Öffentlichkeit als Frau zeigen wollte. Silvia sei allerdings zunächst nicht begeistert darüber gewesen. „Meine Frau hatte Angst vor den Reaktionen der Leute“, erinnert sich Nathalie.

„Alleine schafft man es nicht“

Sie erkannten, dass sie Hilfe benötigten. Also wandten sie sich an Leute, die sich in der gleichen Situation befanden. Außerdem habe Nathalie psychologische Unterstützung erhalten. Nathalie weiß: „Alleine schafft man es nicht.“

Zusätzlich zu der schlimmen Erfahrung mit ihrem Vater begleite die 55-Jährige bis heute ein zweites Trauma: In ihrer Findungsphase im Jahr 2012 sei sie mit Arbeitskollegen auf einem Lehrgang in Hannover gewesen, als in der Nacht plötzlich das Telefon in ihrem Zimmer klingelte.

Ein unbekannter Arbeitskollege habe Sex mit ihr gewollt. Für Nathalie ging ein Alptraum los. Der Arbeitskollege ließ nicht locker. Immer wieder habe er sie in jener Nacht angerufen. Sie versuchte das Klingeln des Telefons zu ignorieren und vor lauter Überforderung habe sie drei- oder viermal ihren Koffer gepackt. Um drei Uhr morgens habe der Arbeitskollege dann schließlich aufgegeben.

+++ Wetter in NRW: Schnee erwartet! Kachelmannwetter mit überraschender Prognose +++

Nach der Horrornacht berichtete sie ihrer Psychologin aber auch ihren Arbeitskollegen von dem Vorfall. „Da habe ich erlebt, was Gemeinschaft bedeutet“, denkt Nathalie gerne zurück. So habe ihr das ganze Kollegium Hilfe angeboten. Das Trauma aus der Nacht sei ihr dennoch bis heute geblieben. Besorgt über weitere bedrohliche Erlebnisse habe Nathalie dann angefangen, Selbstverteidigungskurse zu besuchen.

Sie outete sich schrittweise – Outing bei den Eltern ein „Hammer“

Nach dem Lehrgang war es für Nathalie Zeit, sich in ihrem Betrieb, einem Chemiewerk in Duisburg, weiter zu outen. Eine Kollegin habe sie dann angesprochen und gefragt, was los sei mit ihr. Denn plötzlich habe Nathalie lackierte Fingernägel gehabt. Ansonsten habe sich die 55-Jährige mit dem Outing zurückgehalten. Erst ein Jahr später habe sie ihren Freunden erzählt, dass sie das Geschlecht ändern wolle. Sie wusste nicht, wie ihre Freunde reagieren würden. Doch zur ihrer Erleichterung unterstützten diese Nathalie bei ihrem Vorhaben. Nach einem Dreiverteljahr habe sie alle ihre Arbeitskollegen endlich aufklären können. Schließlich arbeite sie in einer „Männerdomäne“.

Dann sei das Outing bei ihren Eltern an der Reihe gewesen. Sie habe den richtigen Zeitpunkt abgewartet, denn „es ist eine Situation, die keiner erleben möchte.“ Es sei sehr stressig gewesen. So habe sich Nathalie schuldig gefühlt, da ihre Eltern sich gefragt hätten: „Was haben wir falsch gemacht?“ und: „Wie soll es weitergehen mit Nathalies Beziehung?“

„Das war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen“

Eineinhalb Jahre habe es gedauert, bis Nathalies Bruder mit der transidenten Einstellung zurechtgekommen sei. Im Gegensatz zu ihren Eltern habe die Beziehung zu ihrem Bruder vergleichsweise kurz gelitten. Erst ein Film über Transidentität habe bei ihren Eltern etwas ausgelöst, den Umwandlungsprozess ihres Kindes zu akzeptierten. Drei Jahre seien so vergangen - von dem ersten Outing-Gespräch bis zur Akzeptanz ihrer Eltern. Nachdem sie schließlich das Gericht und auch die Krankenkasse von einer Umwandlung überzeugen konnte, habe sie die Hormontherapie sowie die geschlechtliche Operation vor etwa fünf Jahren machen können.

Kurz vor dem Tod von Nathalies Vater habe dieser dann sogar angefangen, Nathalie vor anderen in Schutz zu nehmen. So habe er andere korrigiert, die von Nathalie in einer männlichen Person sprachen. „Das war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen“, blickt Nathalie zurück.

Jetzt unterstützt Nathalie Betroffene und fördert Austausch

Heute sei sich die Transfrau sicher, dass die Prügelstrafe ihres Vaters eigentlich eine „Hilfe“ gewesen sei. Er habe sie bloß vor der damaligen Gesellschaft schützen wollen, die transidente Menschen nicht anerkannt habe.

Aber jetzt muss sich Nathalie nicht mehr verstecken. Sie könne ihrem Beruf und ihrem Alltag normal nachgehen. So arbeitet sie nebenbei ehrenamtlich bei dem Verein „Gendertreff e.V.“ in Düsseldorf. Dort unterstütze sie Gleichgesinnte, Verwandte dieser sowie Neugierige. Zudem sei sie Ansprechpartnerin für rechtliche Fragen.

+++ Rätsel über DIESES Auto aus dem Ruhrgebiet – Anwohner kochen vor Wut +++

Bei den regelmäßigen Treffen in Düsseldorf, Leverkusen und Solingen könne Jeder kommen, der etwas mit der Transidentität zu tun habe oder sich dafür interessiere. Und bei den Treffen herrsche grundsätzlich eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstütze. Denn Nathalie weiß, wie wichtig ein gestärktes Selbstbewusstsein ist. Sie sagt: „Es ist der Schlüssel zum glücklichen Leben.“

Über den Treffen hinaus ermögliche der Gendertreff den Austausch in einem Online-Forum. Dort könnten auch Fragen gestellt werden, die man sonst nicht stellen könne. Und weil der Austausch und umfassende Informationen so wichtig seien, veranstaltet der Gendertreff am 25. April eine Messe in Erkrath.