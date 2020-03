NRW: Frau geht spazieren - plötzlich hört sie ein seltsames Geräusch aus dem Erdboden

Iserlohn. Eine Frau war in Iserlohn (NRW) spazieren, als sie seltsame Geräusche aus Richtung Erdboden vernahm.

Nach kurzer Zeit war ihr klar: Unter meinen Füßen bellt ein Hund! Polizei und Feuerwehr starteten eine aufwendige Rettungsaktion, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Iserlohn/NRW: Hund steckt unter der Erde fest - 24 Einsatzkräfte nötig, um das Tier zu retten

Die Feuerwehr nahm die Gegebenheit in dem Gebiet in Augenschein. Vor Ort "war schnell klar, dass hier viel Unterstützung benötigt wird", schreiben die Einsatzkräfte.

Foto: Feuerwehr Iserlohn / Frank Brenscheidt

Denn: Der Hund könnte an irgendeiner Stelle des 30 Quadratmeter großen Areals in ein Loch in den Boden gefallen sein und sich weiterbewegt haben. Insgesamt 24 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, den Boden zu untersuchen.

Feuerwehr rettet Hund aus Abwasserrohr

Sie fanden ihn schließlich in einem Abwasserrohr, aus dem sie den verängstigten Vierbeiner wieder zurück ans Tageslicht beförderten. Wieder oben angekommen, beruhigten die Feuerwehrleute den Vierbeiner zunächst mit liebevollen Streicheleinheiten.

Am Ende konnten sie den Hund wieder unbeschadet mit dem später hinzugekommenen Besitzer vereinen. (vh)