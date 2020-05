NRW: Frau geht in Apotheke – wenig später steht sie ohne Hose da

In einer Apotheke in NRW kam es zu einem kuriosen Trickdiebstahl. (Symbolfoto)

Iserlohn. Kurioser Trickdiebstahl am Freitag in NRW!

In einer Apotheke in Iserlohn (NRW) fing alles ganz harmlos an. Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr kaufte eine Frau eine Packung Schmerztabletten. Doch plötzlich drehte sich die Kundin um – und ließ ihre Hose herunter.

NRW: Trickdiebstahl in Apotheke

Wie die Polizei mitteilte, erklärte die Frau der überraschten Angestellten in der Apotheke mit teilweise heruntergelassener Hose, dass sie „dort hinten Schmerzen“ habe. Doch damit nicht genug.

Im nächsten Augenblick ging die Kundin dreist hinter die Kasse der Apotheke – und zog ihre Hose komplett herunter.

Kundin klaut Bargeld

Die völlig perplexe Angestellte wollte daraufhin ihren Vorgesetzten dazuholen und verließ den Verkaufsraum. Doch als die beiden zurückkamen, war die Kundin nicht mehr da.

Die Trickdiebin hatte den ungestörten Moment genutzt, um im Büro verstecktes Bargeld zu stehlen. Mit ihrer Beute und hochgezogener Hose verließ die Frau die Apotheke an der Hochstraße in Richtung Innenstadt.

Polizei sucht nach Trickdiebin

Nun sucht die Polizei nach der Trickdiebin. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Etwa 1,65 Meter groß

Starker Akzent

Lila Kopftuch

Mundschutz

Dicke Brille

Lila Oberteil mit buntem Aufdruck

Weiße Schuhe der Marke „Birkenstock“

Zeugen gesucht

Wenn du etwas zur Aufklärung des Falles beitragen kann, melde dich bitte bei der Polizeiwache in Iserlohn. (nr)