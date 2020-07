NRW: Frau findet seltsames Tier und ist ratlos – „Oh Gott, was ist das?“

Gevelsberg. Nur so groß wie ein Daumennagel war das kleine Tierchen, das Sonjas Katze am Mittwoch in Gevelsberg (NRW) anschleppte. Es lebte noch, war aber sehr schwach.

Ratlos, was sie mit dem Tier machen sollte, wandte sich Sonja via Facebook an ihre Nachbarschaft.

NRW: Frau will Baby-Tier retten

Auf den ersten Blick wird nicht ganz deutlich, um welches Tier es sich handelt. Ein Nutzer fragt verdutzt: „Oh Gott, was ist das?“ Sonja wusste es zunächst selbst nicht. Doch sie erhielt einige hilfreiche Tipps, wie mit dem kleinen Tier umzugehen ist. Vor allem Wärme sei wichtig.

Also wickelte Sonja das Tier in ein Handtuch und brachte es zum Verein „Tierschutzwerkstatt“ nach Essen. Dort erklärte man ihr, dass es sich um eine kleine Wühlmaus handelt, vermutlich erst wenige Tage alt. Sonja taufte die Maus auf den Namen „Emil“.

Sonja aus Gevelsberg (NRW) fand dieses kleine Tier im Maul ihrer Katze. Foto: Privat

Kleine Wühlmaus aus NRW überlebt nicht lange

Doch trotz der liebevollen Betreuung durch den Tierschutzverein überlebte die kleine Wühlmaus nicht lange. Wie Sonja dieser Redaktion erzählte, ist „Emil“ am Samstagabend gestorben.

Trotzdem zieht Sonja etwas Positives aus der Situation. „Wenigstens weiß ich für die Zukunft, was gut für solche kleinen Tiere ist“, sagt sie. Zuallererst sei Wärme wichtig. Aber auch eine Mischung aus Fencheltee, Traubenzucker und Salz könne den Tieren helfen. (nr/the)