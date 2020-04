NRW: In Gütersloh ist eine 89-jährige Frau auf tragische Weise in ihrer Wohnung erstickt. (Symbolbild)

NRW: Frau erstickt in ihrer Wohnung – der Grund ist unfassbar tragisch

Gütersloh. Trauriger Todesfall in Gütersloh (NRW).

Am Freitagmorgen gegen 7.32 Uhr fanden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gütersloh (NRW) eine 89-jährige Frau tot in ihrer Wohnung und alarmierten den Notruf.

NRW: Frau aus Gütersloh in ihrer Wohnung erstickt

Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug machten sich sofort auf in die Straße „Immengarten“ im Gütersloher Ortsteil Spexard. Als die Rettungskräfte die Wohnung der Verstorbenen betreten wollten, schlugen jedoch die Kohlenmonoxid-Warngeräte an ihrer Schutzausrüstung an.

Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert, der Bereich um das Gebäude abgesperrt. Zudem forderten die Einsatzkräfte Verstärkung sowie einen Löschzug an. Doch das Kohlenmonoxid rührte nicht von einem Brand her.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich eine Dohle im Abluftrohr der Gastherme verfangen und dieses somit verstopft hatte. Dies sorgte für eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Wohnung. Derzeitigen Erkenntnissen nach ist die 89-jährige Bewohnerin im Schlaf erstickt. (at)