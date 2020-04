NRW: Frau beobachtet nachts verdächtige Männer – als die Polizei eintrifft, wird es brutal

Eine Frau in Bielefeld (NRW) beobachtet einen Mann, der sich verdächtig verhält. Als sie daraufhin die Polizei um Hilfe bat, eskalierte die Situation völlig.

NRW: Männer leuchten in Autos

Am Donnerstagabend hatten mehrere Männer in Bielefeld (NRW) mit ihrem Handylicht in verschiedene Autos am Straßenrand geleuchtet.

Eine Anwohnerin beobachtete das verdächtige Verhalten und rief gegen Mitternacht die Polizei.

Als die eintraf, hatte sich die Männergruppe bereits aufgelöst. Die Beamten sahen allerdings noch zwei Männer – und konnten einen von ihnen, einen 21-jährigen Bielefelder, vor Ort fassen.

Verdächtiger rastet völlig aus

Der andere Mann hatte die Flucht ergriffen. Nach weiteren Ermittlungen konnten die Beamten den 23-Jährigen in seiner Wohnung stellen.

Der weigerte sich jedoch, seinen Personalausweis vorzuzeigen, versuchte außerdem, die geöffnete Haustür wieder zu schließen.

Als die Polizisten nicht locker ließen, schrie der 23-Jährige die Einsatzkräfte an, kam ihnen dabei immer näher.

Daraufhin hielten die Beamten den Bielefelder fest, um ihn zu beruhigen. Doch er redete sich weiter in Rage und fing dabei an, um sich zu schlagen, sodass es zu einer Rangelei im Hausflur kam.

Mann erwartet Anzeige

Schließlich konnten die Polizisten den Mann fixieren – und nahmen ihn vorsorglich in Gewahrsam.

Er muss sich jetzt wegen Widerstands gegen die Polizeigewalt verantworten. (kv)