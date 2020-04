NRW: Frau (40) liegt im Krankenhaus – jetzt sucht die Polizei sie

Herten. Am Samstag ist Nadja L. spurlos verschwunden. Die 40-Jährige lag zuletzt in einem Krankenhaus in Herten (NRW).

Seit Samstag, 23 Uhr, wird die Frau offiziell vermisst. Bisher konnte die Polizei NRW nicht herausfinden, wo sich Nadja L. befindet. Daher wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit. Wer hat die 40-Jährige gesehen?

So sieht Nadja L. aus NRW aus:

blond

schlank

etwa 1,60 Meter groß

Sie trug ein hellgraues Kleid, hellrosa Leggings, hellgraue Sweat-Jacke mit Kapuze

NRW: Nadja L. ist seit Samstag verschwunden. Hast du sie gesehen?

Laut Polizei könnte sie sich Hinweisen zufolge in der Nähe des Hauptbahnhofes in Düsseldorf aufhalten. Die Beamten können nicht ausschließen, dass sich die 40-Jährige selbst gefährden könnte.

Kannst du helfen? Dann melde dich bei der Polizei Recklinghausen unter Telefon 0800/2361111 oder per E-Mail unter poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de. (ldi)