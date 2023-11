NRW: Höllen-Lärm mitten am Tag – Anwohner schauen panisch in den Himmel

Nanu, was macht denn da so einen Lärm? Anwohner in NRW brauchen derzeit starke Nerven. Kurz nach der Mittagszeit geht am Himmel plötzlich ein lautes Getöse los. Da bricht bei dem ein oder anderen direkt Panik aus.

Doch wir können die aufgebrachten Gemüter beruhigen. Der Höllen-Lärm am NRW-Himmel hat einen guten Grund. Denn derzeit sind besondere Flugzeuge unterwegs, die aus einem bestimmten Grund durch die Lüfte sausen.

NRW: DAS steckt hinter dem Manöver

Bei den Fliegern handelt es sich um Kampfjets des Eurofighter-Geschwaders, um genauer zu sein, das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“. Derzeit sind sie im Bereich Kerpen-Süd und Türnich unterwegs.

Je nach Wetterlage handelt es sich bei den Flugmanövern um Vermessungsflüge. Die vier Eurofighter des Luftwaffengeschwaders sollen Anflüge mit erhöhter Geschwindigkeit testen. Hintergrund sei die „Kalibrierung von einzelnen Komponenten der Navigationsanlage jedes einzelnen Eurofighter“, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr. Ab dem Flugplatz Nörvenich heben sie bei gutem Wetter ab – und das immer zu einer ganz bestimmten Uhrzeit.

HIER kommt es vermehrt zu Lärm

Seit Montag (20. November) kann man die Jets bei ihren Manövern beobachten. Und dieser soll laut einer Mitteilung der Bundeswehr noch bis 22. Dezember andauern. Immer kurz nach der Mittagszeit, von 12.30 bis 14 Uhr, sollen die Eurofighter durchstarten. Dadurch könne es zu einer „höheren Lärmbelästigung“ kommen.

Wer sich also kurz nach der Mittagspause über den Höllen-Lärm gewundert hat und sich schon das Schlimmste ausgemalt hat, der kann jetzt wieder tief durchatmen und dem Treiben am NRW-Himmel mit Faszination statt Skepsis begegnen.