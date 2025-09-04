Großeinsatz an NRW-Flughafen! Flugzeug mit 200 Insassen schießt fast über Landebahn hinaus

Großer Schrecken für 190 Passagiere! Am Flughafen Münster/Osnabrück in NRW ist am späten Mittwochabend (3. September) fast eine Boeing 737 über die Landebahn hinaus gerollt! Der NRW-Airport musste zeitweise gesperrt werden.

Neben den 190 Passagieren waren noch sechs Crewmitglieder an Bord. Die Maschine der Airline Mavi Gök („Blauer Himmel“) kam aus der Türkei, konnte nach der Landung auf dem Flughafen in NRW nicht rechtzeitig bremsen – und kam erst wenige Meter vor dem Ende des Rollfeldes zum Stehen!

Großeinsatz an NRW-Flughafen!

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Vorfall verletzt. Nicht auszudenken aber, was passiert wäre, wenn das Flugzeug hinausgeschossen wäre. Alle Insassen konnten das Flugzeug über Passagiertreppen auf dem Rollfeld verlassen, wurden mit Bussen zu den Terminals gebracht.

Am NRW-Flughafen in Münster/Osnabrück kam es zu einem Großeinsatz, als ein Flugzeug fast über die Landebahn hinaus schoss. Foto: Justin Brosch

Der NRW-Airport wurde zunächst gesperrt. Mehrere Signal-Lampen mussten repariert werden, außerdem wurde die Landebahn beschädigt. Vier nachfolgende Flüge wurden nach Köln oder auch Hannover umgeleitet. Der Flugbetrieb konnte nachts um 2.40 Uhr wieder aufgenommen werden.

Mehr News:

Warum es genau zum Vorfall kam, ist unklar. Mavi Gök hat sich noch nicht öffentlich geäußert. Ein Sprecher der Feuerwehr am Flughafen erklärte gegenüber dem WDR, dass das Flugzeug bei der Landung zu spät aufgesetzt habe.