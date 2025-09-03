Schlimmes Feuer in NRW! In der Nacht zu Mittwoch (3. September) ist bei einem Entsorgungsbetrieb in Troisdorf (NRW) ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit etlichen Einsatzkräften vor Ort. Besonders problematisch: der dichte Rauch!

Ein Feuerwehrsprecher erklärte: „Wegen der wechselnden Windrichtung zieht der Rauch in alle möglichen Richtungen.“ Sogar am Flughafen Köln/Bonn gebe es „bereits Probleme“. Immerhin sei der Flugverkehr am NRW-Airport aber „noch nicht beeinträchtigt.“

Großbrand in NRW! Rauchwolke zieht bis zum Flughafen Köln/Bonn

Das Feuer war gegen 0.30 Uhr in einer Halle ausgebrochen, in der mehrere Tonnen Sperrmüll gelagert waren. Die Flammen haben sich schnell ausgebreitet, griffen auf die gesamte, knapp 3.000 Quadratmeter große Halle über. Besitzer des Objekts ist das Entsorgungsunternehmen RSAG.

Eine Großhalle in Troisdorf (NRW) brennt – der dichte Rauch hat auch Folgen für den Flughafen Köln/Bonn. Foto: 7aktuell.de/ NRWNews24

Anwohner wurden über die NINA-Warn-App gewarnt, sie sollten wegen des dichten Rauchs Türen und Fenster geschlossen halten. Die Warnung wurde ausgeweitet. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Mehr News:

Doch laut Feuerwehr zogen die Gase von Troisdorf aus weiter über das Bergische Land. Warum es zum Feuer gekommen ist, ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauern noch. Jetzt ermittelt auch die Kripo.