NRW: Erst Fleisch, dann Erdbeeren aus dem Automaten – jetzt bietet ein Bauer auch noch DAS an

Grillfleisch für 24 Stunden am Tag aus dem Automaten – die Nachricht aus Neukirchen bei Grevenbroich sorgte in NRW zuletzt für Begeisterung.

Ein Bauer aus dem Ort zog kurzerhand nach – und stellte Automaten mit frischen Erdbeeren auf. Jetzt gibt es dort eine besondere Spezialität.

NRW: Erdbeer-Bauer stellt Automat auf – und bietet diese Spezialität an

Das Erfolgsrezept stammt von einer Grevenbroicher Metzgerei. Diese realisierte erst vor Kurzem einen Traum zahlreicher Grillfans: An einem Automaten gibt es in Neukirchen seither 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche frisches Grillgut.

Kurzerhand übertrug der Bauernhof Dahmen aus der Region das Konzept auf seine Erdbeeren. Bis Mitte Juli konnten Kunden auf dem Hof noch selbst Erdbeeren auf dem Feld pflücken, jetzt gibt es auch die süße Nascherei aus dem Automaten – und zwar nur noch. Die Felder zum Selberpflücken und die Verkaufsstände hat der Hof geschlossen.

Neue Spezialität im Erdbeer-Automaten

Das neue Konzept scheint gut anzukommen. Der Erdbeerhof hat sein Produktsortiment mittlerweile sogar erweitert. Jetzt gibt es neben den normalen, frischen Erdbeeren auch solche, die in Schokolade gehüllt wurden – als süßer, knackiger Snack für zwischendurch. „Schön gechillt bei 5 Grad Celsius“, preist der Hof die neue Spezialität an.

Diese mit Schokolade überzogenen Erdbeeren stammen aus dem Automaten. Foto: privat

Auch die ersten Speisekürbisse haben es mittlerweile in den Automaten geschafft. Wie weit der Hof mit seinem Automaten-Konzept noch gehen wird, entscheiden die Kunden. Erdbeeren und Schokoerdbeeren werden jedenfalls sehr gut angenommen.

Wer sich gerne selbst ein Bild von dem Automaten machen möchte, muss nach Grevenbroich fahren. Dort steht er an der Brunnenstraße 7. (the)