Wichtiger Appell!

Gerade im Winter und besonders bei den vorherrschenden Temperaturen und Schneechaos hat die Feuerwehr enorm viel zu tun. Es geht nicht nur darum, etwaige Brände zu bekämpfen. Auch die Sicherstellung der Wasserversorgung und andere Notfälle sind oft Fälle für die Feuerwehr.

Jetzt hat ein ehrenamtlicher Brandbekämpfer aus NRW einen Appell gerichtet, der im Fall der Fälle Leben rettet!

NRW: Feuerwehrmann mit dringlicher Bitte – „Ihr helft uns enorm damit“

Der Feuerwehrmann schreibt auf Facebook, dass möglichst jeder darauf achten sollte, den Zugang zu Hydranten frei zu lassen – und ihn auch möglichst von Schnee und Eis zu befreien, falls nötig. Der Mann, der hauptberuflich beim ADAC als Straßendienstfahrer arbeitet, schreibt: „Ihr helft uns Feuerwehrleuten enorm damit, wenn ihr darauf achtet, dass die Hydranten frei von Eis und Schnee gehalten sind oder regelmäßig befreit werden! Wie wichtig es für uns ist, bei einem kritischen Brand schnell eine unerschöpfliche Wasserversorgung aufzubauen, kann sich wohl jeder denken. Und jede Verzögerung kostet wertvollste Zeit!“

Dazu hat er zwei Fotos gepostet – das erste Bild zeigt einen Standorthinweis des nahegelegenen Hydranten, das er für alle Laien erklärt: „Auf dem Foto seht ihr, wie ihr einen der Unterflurhydranten findet. Die Zahlen besagen, dass wenn ihr mit dem Rücken zum Schild steht, 3,5 Meter nach rechts und 4,8 Meter gerade aus gehen müsst, um ihn zu finden.“

Ein Schild, das zeigt, wie man einen Unterflurhydranten findet. Mit dem Rücken zum Schild stehend muss man 3,5 Meter nach rechts und 4,8 Meter gerade aus gehen, um ihn zu finden. Foto: Privat

Brandbekämpfer aus NRW erklärt Hydrantenschild

Das zweite Foto wiederum zeigt den Hydrantenzugang an sich. Jeder wird ihn mal auf der Straße oder auf dem Bürgersteig gesehen haben. Der Mann hat diesbezüglich aber eine weitere, wichtige Bitte: „Es hilft schon mal sehr, wenn der Hydrant schneefrei ist. Noch mehr hilft es, wenn handwerklich fitte Menschen ihn auch vom Eis befreien. Meist reicht es schon, mit einem schweren Hammer auf den Deckel zu schlagen, um ihn so gangbar zu machen. Übrigens: Die Feuerwehr freut sich auch an 365 Tagen wahnsinnig darüber, wenn niemand auf oder direkt neben diesen Hydranten parkt oder sie durch Sperrmüll zustellt.“

Ein Hydrant, der frei zugänglich ist – für die Feuerwehr eine wichtige Voraussetzung, um Brände im Notfall zu bekämpfen. Foto: Privat

Na, DIESE Bitten sollten ankommen. Einer der Kommentatoren bedankt sich schlicht dafür, schreibt: „Wieder was gelernt, danke dafür!“

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass die Appelle jetzt entsprechend umgesetzt werden... (mg)

