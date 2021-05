NRW: Feuerwehr-Großeinsatz! Wohnhaus in Tiefenbroich lichterloh in Flammen

Ratingen. Die Feuerwehr in Ratingen wurde am Montagabend zu einem Einsatz in Tiefenbroich in NRW alarmiert.

Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. Die Löschaktion stellte die Einsatzkräfte aus NRW vor eine Herausforderung.

NRW: Anbau eines Wohnhauses brennt lichterloh

Die Rauchschwaden des brennenden Gebäudes schlugen den Beamten der Feuerwehr bereits entgegen, als diese am Montagabend zu einem Einsatz in der Jägerhofstraße anrückten.

Massive Flammen in dem Anbau veranlassten die Feuerwehr zu einer Alarmstufenerhöhung. Unterstützung erhielten die Beamten von der Freiwilligen Feuerwehren aus Tiefenbroich, Mitte und Lintorf. Durch den Einsatz von 3 C-Rohren sowie einem Wenderohr über die Drehleiter konnte die Ausbreitung des Feuers in weiteren Teilen des Hauses verhindert werden.

Die Feuerwehr bekam Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr. Foto: Patrick Schüller

Danach mussten Bereiche der Giebelwand eingedrückt werden, um einen unkontrollierten Einsturz des Gebäudes zu vermeiden. Wenig später trennten die Stadtwerke die Energieversorgung des Hauses und der Einsatz konnte beendet werden.

Glücklicherweise war das Gebäude nicht bewohnt, sodass keine Personen verletzt wurden. Aktuell ermittelt die Polizei Mettmann wegen der Brandursache. Außerdem wird eine Brandstellennachschau durchgeführt. (neb)