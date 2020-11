NRW: Feuerwehr löscht Brand – dann macht sie eine unerwartete Entdeckung

Bei einem Kellerbrand in Kleve machten die Beamten eine erstaunliche Entdeckung.

Die Feuerwehr aus dem Kreis Kleve in NRW musste am Sonntagmorgen einen Brand in dem Keller eines Wohngebäudes löschen.

Während der Löschaktion machten die zuständigen Beamten aus NRW eine erstaunliche Entdeckung.

NRW: Löschaktion mit unerwarteter Wendung

Am vergangenen Sonntag musste die Feuerwehr im Ortsteil Niedermörmter der Stadt Kleve einen Brand löschen.

Offensichtlich muss das Feuer im Keller des Wohnhauses wegen eines technischen Defekts im Sicherungskasten ausgebrochen sein. Schnell konnte der Brand gelöscht werden.

Aus einem Pressebericht geht allerdings hervor, dass die Beamten kurz darauf eine erstaunliche Entdeckung in dem abgebrannten Gebäude machten.

Beamte können erstaunliche Beweisstücke sicherstellen

Es konnte eine Cannabis-Plantage mit mehreren Jungpflanzen sichergestellt werden. Zwar ist der Großteil des Beweismaterials bei dem Brand zerstört worden, trotzdem stellte die Polizei die restlichen Pflanzen sicher.

Bei dem Brand wurde ein Großteil der Cannabis-Pflanzen zerstört. (Symbolbild) Foto: imago images / Steffen Schellhorn

Nun wurden Ermittlungen eingeleitet, um die unbekannten Betreiber dieser Plantage ausfindig zu machen. Diese haben offenbar den Strom für die Cannabis-Zucht unsachgemäß am Zähler vorbeigeleitet, um nicht aufzufallen.

Die Ermittlungen der Polizei in Kleve dauern weiterhin an. (neb)