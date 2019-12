NRW: Feuerwehr befreit Hund aus Container – und kann nicht glauben, was sie sieht

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr in Schwelm, NRW, zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. In einem Altkleidercontainer auf der Kastanienstraße hörten Passanten Hundelaute. Hatte dort wirklich jemand seinen Hund in den Container gesteckt?

NRW: Hundebellen in Altkleidercontainer

Wie die Feuerwehr Schwelm mitteilt, wurde der Altkleidercontainer, aus dem das Hundebellen zu hören war, mit Spezialwerkzeug gewaltsam geöffnet.

Doch die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als sie sahen, woher die Laute kamen. Zum Glück steckte kein echter Vierbeiner in dem Container, sondern ein Spielzeughund, der die Hundelaute von sich gab.

Einsatzkräfte erleichtert Der Spielzeughund nach seiner Befreiung. Foto: Feuerwehr Schwelm

Der Altkleidercontainer wurde wieder verschlossen. Doch das Spielzeug bekam die Feuerwehr nicht so schnell ausgeschaltet. Deshalb nahmen sie den Plüschhund zunächst mit auf die Feuerwache.

Insgesamt waren drei Einsatzkräfte und ein Rüstwagen vor Ort. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde wieder beendet.