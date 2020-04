NRW: Feuer-Inferno im Wald ++ Flammen breiten sich „rasend schnell aus“ ++ Feuerwehr warnt vor Lebensgefahr

In Gummersbach brennt ein Wald

In Gummersbach in NRW ist ein Wald in Brand geraten.

Die Feuerwehr warnt am Montagmittag: „Das Feuer breitet sich durch starke Winde rasend schnell aus“. Am Stadtteil Wasserfuhr steht der Wald in Flammen. Bilder zeigen wie sich der Rauch ausbreitet.

NRW: Feuer im Wald in Gummersbach

Die Feuerwehr appelliert an die Menschen, den Bereich weiträumig zu meiden und sich in Sicherheit zu bringen. „Es besteht Lebensgefahr“,schreibt die Feuerwehr und bittet die Anwohner, ältere Menschen zu informieren.

Über die Warn-App Nina werden Anwohner aus dem Bereich Stad Gummersbacht, Ortsteil Strombach, Karlskamp, Steinenbrück dazu aufgefordert, sich sofort in geschlossene Räume zu begeben. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben und Klima- sowie Lüftungsanlagen abgeschaltet werden.

Wir berichten weiter ...