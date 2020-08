NRW: Bei einem Brand in Wesel ist am Mittwochmorgen eine 85-jährige Frau ums Leben gekommen.

NRW: Feuer in Einfamilienhaus – Frau (85) tot!

Wesel. Todesfall bei einem Hausbrand in Wesel (NRW)!

Am Mittwochmorgen gegen 4.10 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Einfamilienhaus in Wesel (NRW) in Brand. Dabei kam eine 85-jährige Frau ums Leben.

NRW: Brand in Einfamilienhaus in Wesel – Frau (85) tot

Das betroffene Haus befand sich am Mühlenweg in Wesel. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung gemeldet und die Feuerwehr verständigt. Diese brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

+++ NRW: Mann (26) bekommt in Klinik falsches Medikament – tot! +++

Nachdem die Feuerwehr in das Haus eingedrungen war, konnte eine Frau nur noch tot geborgen werden. Ihre Identität war zunächst unklar. Erst gegen Mittag konnte die Polizei sie als die Bewohnerin des Hauses identifizieren.

-------------------------------------

Mehr News aus NRW:

-------------------------------------

Nach den ersten Ermittlungen schließt die Polizei aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. (at)