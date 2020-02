NRW: Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus – Retter bergen tote Frau

Wuppertal. Schock in Wuppertal (NRW)!

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in einer Wohnung an der Schäferstraße in Wuppertal gebrannt. In den Flammen machte die Feuerwehr einen grausamen Fund: In einer Wohnung im Erdgeschoss entdeckte sie einen Leichnam. Dabei handelt es sich vermutlich um eine 58-jährige Frau.

Glück im Unglück hatte ein Bewohner im Obergeschoss des Hauses in NRW. Er konnte von der Feuerwehr gerettet werden.

Wuppertal: Brand in Wohnhaus endet tragisch

In den frühen Morgenstunden, gegen 4.30 Uhr, ging bei der Feuerwehr in Wuppertal in NRW ein alarmierender Anruf ein. In der Schäferstraße im Stadtteil Wichlinghausen brannte ein Mehrfamilienhaus. Das Feuer war nach Auskunft der Feuerwehr aus bislang ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen.

Bei den Löscharbeiten in der Brandwohnung kam es zum schrecklichen Fund: Die Feuerwehr entdeckte einen leblosen Körper in der Wohnung. Die Rettungskräfte vermuten, dass es sich bei der Toten um die 58-jährige Bewohnerin handelt.

Die Identität der Verstorbenen ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Ebenso wenig, wie die Todesursache der Frau. Eine Obduktion soll deswegen Klarheit bringen.

Bewohner (58) und Hund mit Drehleiter gerettet

Im Obergeschoss des Hauses spielte sich ebenfalls ein Drama ab. Dort hatten die Flammen und der Rauch eine weitere Person, ebenfalls 58 Jahre alt, gemeinsam mit ihrem Hund eingeschlossen.

Mit einer Drehleiter konnte die Feuerwehr den Hund und sein Herrchen vor dem Feuer retten. Der 58-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem tragischen Feuer in NRW kam, ist bislang unklar. Die Polizei setzt nun einen Brandursachensachverständigen ein, um die Ursache des Brandes zu ermitteln. (dav)