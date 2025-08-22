Explodierende Kosten zum Schulstart in NRW – SO können Familien sparen

Bald ist es so weit: Die Schule in NRW geht wieder los! Gefühlt sind die Sommerferien super schnell verflogen. Doch über sechs Wochen lang konnten die Schüler und Schülerinnen die Sonne genießen, ins Freibad gehen, bei schlechterem Wetter spaßige Indoor-Aktivitäten ausprobieren – und das alles, ohne auch nur im Entferntesten an die Schule zu denken. Herrlich! Welcher Erwachsene wünscht sich dieses besondere Sommerferien-Gefühl nicht auch mal wieder zurück?

Doch am Mittwoch (27. August) beginnt für die Schüler in NRW wieder der Ernst des Lebens: Mathe, Deutsch, Englisch – auf dem Lehrplan steht wie immer viel. Für einige Schüler steht sogar ein ganz neuer Lebensabschnitt an. Die Erstklässler oder auch i-Männchen oder i-Dötzchen genannt, starten ihre Schullaufbahn. Da sind sicher nicht nur die Kleinsten, sondern auch die gesamte Familie aufgeregt! Was aber weniger aufregend, sondern eher ärgerlich ist, sind die Kosten, die der Schulanfang mit sich bringt.

Explodierende Kosten zum Schulstart in NRW – das kann sich nicht jeder leisten

Der Schulstart in NRW und auch in ganz Deutschland kann ziemlich teuer werden. Eltern von Erstklässlern sollen mehrere hundert Euro ausgeben, um diesen besonderen Tag zu feiern und alles zusammen zu haben, was für den Schulalltag beziehungsweise den ersten Tag benötigt wird. Das Marktforschungsinstitut Kantar hat im Auftrag von Idealo im Mai 2025 einmal die Kosten anhand einer repräsentativen Online-Umfrage aufgeschlüsselt. Dazu zählten sie die Einschulungsfeier, den ersten Schulranzen sowie die Schultüte (zur Letzteren liest du hier mehr). Im Westen liegt der Durchschnitt somit bei 575 Euro und im Osten sogar bei 876 Euro Gesamtkosten, wobei der Großteil (377 Euro/669 Euro) an die Feier geht.

Doch das ist ja längst nicht alles. Vor Schulbeginn erhalten Erstklässer-Eltern eine ellenlange Liste mit Schulmaterial, das bestellt werden soll. Hierzu gehören Tuschkasten, Stifte, Kunstblock, Lineal, Radiergummi, Hefter und vieles mehr. Laut Sparkasse kann man hier je nach Liste und Region auch nochmal auf durchschnittlich 70 bis 80 Euro kommen. Und dann gibt’s ja noch sowas wie Brotdose, Trinkflasche, Namenssticker für alle Materialien und Co. Es wird deutlich: Für den Schulanfang kann man eine Menge Geld ausgeben.

Selbst für Schüler, die längst eingeschult sind, wird es gefühlt jedes Jahr teurer. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) „erhöhten sich etwa die Preise für Schul- oder Lehrbücher im Juni 2025 um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt. Diese stiegen im selben Zeitraum um 2,0 %“.

Spar-Tipps für Schulkind-Eltern

Viele Eltern in NRW können oder wollen nicht so tief in die Tasche greifen. Doch es gibt ein paar Tipps, wie man den Schulanfang ohne Riesenloch im Geldbeutel über die Bühne bekommt. Dazu zählt ganz klar: Second-Hand. Es muss nicht immer der neueste Schultornister einer bestimmten Marke sein. Schau einfach mal in deiner Familie oder bei Freunden und Bekannten mit größeren Kindern. Vielleicht hat ja jemand ein paar Utensilien günstig oder sogar kostenlos abzugeben. Auch das Internet bietet jede Menge Plattformen, auf denen gebrauchte Ranzen, Kinderschreibtische und Co. günstig geshoppt werden können.

Zweiter Tipp: Rund um den Schulstart bieten auch Discounter oftmals passendes Schulmaterial an. Ein Blick lohnt sich und kann ordentlich Geld sparen. Und was noch günstiger ist, ist selber machen. Beim Schulranzen ist DIY natürlich nicht machbar, aber die Schultüte lässt sich mit günstigem Bastelmaterial und ein bisschen Kreativität sicher gut hinkriegen.

Zu guter Letzt: Auch die Einschulungsfeier muss keine horrenden Kosten verschlingen. Zu Hause mit selbst gebackenem Kuchen und den engsten Familienmitgliedern lässt sich auch prima feiern.

