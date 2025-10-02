Einkaufen am Tag der Deutschen Einheit in NRW? HIER haben Lidl, Rewe und Co. auf

Im Jahr 2025 beträgt die Anzahl der gesetzlichen Feiertage in Nordrhein-Westfalen (NRW) elf Tage. Der nächste steht kurz bevor, denn am 3. Oktober wird bundesweit der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Ein bedeutender Tag, denn vor 35 Jahren fand die Deutsche Wiedervereinigung statt – keine zwei Teilstaaten mehr, die durch eine Mauer getrennt voneinander wurden.

Dementsprechend gilt am 3. Oktober, wie an allen sonstigen Feiertagen, dass die Geschäfte geschlossen bleiben. Viele Arbeitnehmer haben zudem frei – wie praktisch, immerhin fällt der Feiertag in diesem Jahr auf einen Freitag. Die perfekten Voraussetzungen für ein langes Wochenende. Wer die Familie einladen will und ein großes Festessen plant, könnte nochmal in den Supermarkt huschen wollen. Das ist zumindest an einzelnen, wenigen Standorten in NRW selbst am Freitag noch möglich. DER WESTEN verrät dir wo.

HIER kannst du am 3. Oktober in NRW einkaufen

In NRW gibt es vier große Flughäfen, allerdings haben nur zwei davon einen Supermarkt. Am Flughafen Dortmund (DTM) sowie am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) kannst du nur auf Snacks und Getränke in Kiosken und kleinen Shops hoffen. Aber sowohl der Flughafen Köln/ Bonn als auch der Düsseldorfer Flughafen verfügen über einen „Rewe City“. Zudem gibt es in beiden Städten am Hauptbahnhof einen Supermarkt. In Köln einen „Rewe To Go“ und in Düsseldorf einen Edeka. Beide sind von 0 bis 24 Uhr geöffnet. Auch der Service von „Rossmann Express“ steht dir von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung.

Die regulären Supermärkte, Discounter, Kaufhäuser und Fachgeschäfte haben am 3. Oktober alle geschlossen – das ist gesetzlich so vorgeschrieben. ABER es gibt auch Ausnahmen, und dazu zählen Geschäfte an Tankstellen, in Bahnhöfen und an Flughäfen. Allerdings ist das Sortiment dort oftmals etwas eingegrenzter als gewohnt, doch die wichtigsten Lebensmittel und Haushaltswaren solltest du hier finden.

Hier eine kleine Übersicht:

Flughafen Köln/Bonn: Rewe City (0 bis 24 Uhr)

Flughafen Düsseldorf: Rewe City (5 bis 24 Uhr)

Köln Hauptbahnhof: Rewe To Go (0 bis 24 Uhr), Reformhaus (9 bis 20 Uhr), Rossmann Express (8 bis 22 Uhr) und HBB Store (5 bis 23 Uhr)

Düsseldorf Hauptbahnhof: Edeka (0 bis 24 Uhr), dm (10 bis 22 Uhr) und Servicestore DB (10 bis 16 Uhr)

Dortmund Hauptbahnhof: Rewe To Go (0 bis 24 Uhr) und Rossmann Express (8 bis 22 Uhr)

Essen Hauptbahnhof: Lidl (9 bis 20 Uhr), Reformhaus (9 bis 18 Uhr), dm (9 bis 22 Uhr) und Servicestore DB (8 bis 18 Uhr)

Ausnahmen bestätigen die Regel

Darüber hinaus verfügt auch der Dortmunder Hauptbahnhof über einen Rewe To Go sowie einen Rossmann Express – Öffnungszeiten sind identisch. Seit 2009 können Pendler und Anwohner auch in Essen noch das Nötigste an Sonn- und Feiertagen einkaufen, denn am Hauptbahnhof existiert ein Lidl. Allerdings sind die Öffnungszeiten auf 9 bis 20 Uhr begrenzt. Der dm-Markt hat sogar zwei Stunden länger geöffnet.

Auch auf die frischen Brötchen am Morgen muss nicht verzichtet werden, denn Bäckereien und Konditoreien haben eine Sondererlaubnis, am 3. Oktober 2025 zu öffnen, jedoch nur für einige Stunden. Auch Apotheken verfügen über einen Notdienst, Kioske und kleinere Geschäfte in touristischen Gebieten können unter bestimmten Umständen geöffnet sein.

Alle Angaben sind ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen sind auch hier noch möglich.