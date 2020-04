NRW: Familienvater schaut aus dem Fenster – vor seinem Haus tobt ein Kampf um Leben und Tod

NRW. Bei diesem Anblick wurde einem Familienvater aus NRW Angst und Bange.

Er schaute aus dem Fenster, als sich vor seinen Augen plötzlich ein Kampf um Leben und Tod abspielte. Er sah, wie zwei Wölfe einen Hirsch angriffen. Der Mann aus NRW filmte die Tat, die nun untersucht wird.

NRW: Familienvater sieht Kampf um Leben und Tod vor seinem Haus

Nach der erschreckenden Beobachtung wollte der Mann aus Hünxe (Kreis Wesel in NRW) wissen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Ein Revierförster schaute sich das Video genauer an, denn es stellte sich die Frage: „Griffen tatsächliche zwei Wölfe den Hirsch an oder waren es vielleicht doch Hunde?“ Darüber berichtet die „Bild-Zeitung“.

Bei dem einen Tier soll es sich um Wölfin Gloria handeln, die seit Längerem bekannt ist und in der Umgebung bereits mehrmals Schafe gerissen hat. Dass allerdings ein zweiter Wolf an ihrer Seite war und den Hirsch reißen wollte, sorgt für Aufregung.

Vorfall wird nun untersucht

Das würde schließlich bedeuten, dass es - entgegen der bisherigen Kenntnis - einen zweiten Wolf im Kreis Wesel geben würde. Der Fall liegt deshalb inzwischen auch dem Umweltministerium NRW vor. Dort wolle man den Vorfall nun untersuchen, wie die Bild schreibt.

Wölfe in NRW:

Seit einigen Jahren wieder in NRW gesichtet

Das Landesumweltamt geht davon aus, dass sich seit 2018 vereinzelt Wölfe in NRW angesiedelt haben

Es weist immer wieder Wölfe in der Umgebung nach

„Wolfsgebiete“, „Pufferzonen“ und „Wolfsverdachtsgebiete“ sollen Tiere von Tierhaltern schützen und fördern

Solltest du einem Wolf begegnen: Nicht nähern, warten, bis sich Wolf zurückzieht, ggf. langsam rückwärts Abstand vergrößern

