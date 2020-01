Holland: Familie aus NRW mietet Ferienhaus für Silvesterurlaub – dort erleben sie Grauenhaftes

In Holland wollte eine Familie aus NRW in einem Ferienhaus Urlaub machen. Doch vor Ort gab es eine böse Überraschung. (Symbolbild)

Böse Überraschung für Urlauber aus NRW in Holland.

Eine Familie aus Lüdenscheid (NRW) hat in einem bekannten Kleinanzeigen-Portal ein Ferienhaus in Holland angemietet. Die Sauerländer wollten über Silvester das Jahr im Nachbarland ausklingen lassen. Doch als die Familie an dem gemieteten Haus ankam, erlebte sie Übles.

Holland: Familie aus NRW erlebt Albtraum bei Anreise zum Urlaub

Die Familie aus Lüdenscheid mietete bequem im Internet ein Ferienhaus und bezahlte die Miete direkt online. Als sie jedoch an dem Haus in Holland ankam, konnte sie keinen Vermieter antreffen, wie die Polizeibehörde Märkischer Kreis meldet. Das Haus machte nicht den Anschein, ein Ferienhaus zu sein.

Eine Familie wollte nur ein paar entspannte Tage in Holland verbringen. Foto: Imago Images / Hollandse Hoogte

Tatsächlich war die Familie einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen: Die Familie erfuhr, dass das Haus, in dem sie eigentlich ihren Urlaub verbringen wollte, zum Verkauf stand.

Der Betrüger hatte daraus die Möglichkeit für ein Geschäft gesehen. Er vermietete das Haus gleich mehrmals, kassierte das Geld und tauchte unter.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Internet-Seite existierte nämlich bereits nicht mehr. Also mietete die Lüdenscheider Familie kurzerhand ein anderes Haus und zahlte ein zweites Mal für ihre Unterkunft in Holland.

Die holländische Polizei soll bereits über den dreisten Betrug informiert sein. Nachdem die Familie wieder in Lüdenscheid war, erstattete sie Anzeige wegen Betrugs. Die Polizeibehörde Märkischer Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen.

Urlauber oft Opfer von Betrügern

Immer wieder kommt es vor, dass Urlauber Betrügern im Internet zum Opfer fallen. Für eine Gruppe junger Reisender aus Frankreich lief eine Buchung in Kroatien komplett schief. Als sie vor Ort ankamen, bekamen sie einen Schock. (nk)