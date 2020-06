NRW: Familie findet in ihrer Küche Bedrohliches – danach wird die Siedlung abgeriegelt

Warendorf. Dieser Fund in Warendorf (NRW) sorgt für große Aufregung!

In der Küche eines Reihenhauses im Münsterland hat eine Familie am Freitag ein Stück Schlangenhaut endeckt. Kurz darauf wurden alle fünf anliegenden Häuser in NRW abgeriegelt.

NRW: Familie findet Schlangenhaut in Küche

Wie ein Sprecher der Warendorfer Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte, geht ein Reptilienexperte davon aus, dass die Haut von einem jungen Tigerpython stammt. Es handelt sich dabei um eine ungiftige Würgeschlange. Der Experte schätzt das Tier auf 80 bis 90 Zentimeter.

Von dem Tigerpython fehlt bisher jede Spur. In der Siedlung vermisst niemand eine Schlange.

+++ Coronavirus in NRW: Endlich! DAS darfst du ab 15. Juni wieder machen +++

Die Schlangenhaut in einer Plastiktüte. Foto: Nord-West-Media-TV / dpa

+++ NRW: Giftgrüne Farbe in Fluss entdeckt – das steckt dahinter +++

Fünf Häuser abgeriegelt

Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt wurden noch am Freitag alle fünf miteinander verbundenen Häuser versiegelt. Die Bewohner der Reihenhäuser in Warendorf mussten die Nacht auf Samstag woanders verbringen.

+++ Wetter: Heftige Unwetter rollen über NRW – dann wird es noch schlimmer +++

---------------------------------------

Das ist Warendorf:

Die Stadt Warendorf ist die Kreisstadt des Kreises Warendorf

Sie liegt im Regierungsbezirk Münster im Norden von NRW

Warendorf hat 37.226 Einwohner

---------------------------------------

+++ NRW: Auto landet auf Trampolin – zwei Kinder schwer verletzt +++

Mehl und Lebendköder

In den betroffenen Häusern wurde zuvor Mehl verteilt. Falls die Schlange noch da ist, soll sie im Mehl Spuren hinterlassen.

Im Fundhaus wurde außerdem ein Lebendköder ausgesetzt. Dabei handelt es sich um einen Hamster in einem Käfig. Er dient allerdings nur als Lockmittel, nicht als Futter für die Schlange.

Häuser werden nochmal überprüft

Am Samstag will das Ordnungsamt nochmal nochschauen, ob die Schlange in einem der Reihenhäuser Spuren hinterlassen hat. Falls nicht, wird davon ausgegangen, dass der Tigerpython nicht mehr in den Häusern ist. (nr mit dpa)