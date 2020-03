NRW: Fahrer verliert Kontrolle über Lkw und rast auf Kind zu – dann geschieht ein Wunder

Hamm. Einen schweren Unfall hat es am Montagmorgen in Hamm (NRW) gegeben, bei dem sich ein Autofahrer als Held erwiesen hat.

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer hatte gegen 9.15 Uhr aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug in Hamm (NRW) verloren. Er fuhr nach Zeugenangaben zunächst auf der Werler Straße in Höhe des Heidewegs mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien über eine rote Ampel.

NRW: Lkw rast in Hamm erst gegen Bushaltestelle – dann kommt es noch schlimmer

Anschließend kollidierte der Lkw-Fahrer nach der Rechtskurve mit einem geparkten Audi vor einer Tankstelle. Durch diesen Zusammenstoß wurde der Lkw mit seinem Sattelanhänger von der Fahrbahn auf den westlichen Geh- und Radweg gelenkt und stieß gegen eine Bushaltestelle, an der sich glücklicherweise keine Menschen befanden.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Gelsenkirchen: Polizist vom Dienst suspendiert – DAS soll er getan haben

NRW: Mann will Grab seiner Eltern besuchen – als er DAS sieht, fällt er vom Glauben ab! „So eine Sauerei“

Obdachloser lebt zehn Jahre in NRW auf der Straße – „An schlimmen Tagen kann ich gar nicht aufstehen“

-------------------------------------

Die Bushaltestelle wurde komplett zerstört und befand sich größtenteils unter dem Lkw. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem eine Zapfsäule der Tankstelle beschädigt.

Mann kann seine kleine Tochter gerade noch retten

Auf dem Gehweg lief zeitgleich ein 49-jähriger Mann aus Hamm, der seine Tochter (elf Monate) im Kinderwagen schob. Dieser bemerkte von den Geschehnissen in seinem Rücken zunächst nichts. Erst durch Hupen und starkes Abbremsen eines unbeteiligten Autofahrers, der stadtauswärts unterwegs war, wurde der Fußgänger gewarnt und konnte so sein Kind als auch sich geistesgegenwärtig in Sicherheit bringen.

Da sich bei dem Lkw-Fahrer Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrer muss Führerschein abgeben

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Von einem vorsätzlichen Geschehen wird nicht ausgegangen. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro.

Die Unfallstelle war zeitweise mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. (fb)