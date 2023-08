NRW: Heftige Explosion in Chemie-Fabrik hält Stadt in Atem – Gefahr noch nicht gebannt

Die Stadt Kempen am Niederrhein (NRW) ist im Ausnahmezustand. Am Sonntagmorgen (27. August) kam es zu einer Explosion in einem Chemieunternehmen. Was diese ausgelöst haben mochte, ist noch unbekannt. Allerdings entwickelte sich danach ein Großbrand. Um die 350 Feuerwehrkräfte waren in der Spitze im Einsatz, einige verletzten sich dabei.

+++ NRW: Betrunkener (17) baut Unfall ++ 16-Jährige tot, zwei in Lebensgefahr +++

Den ganzen Morgen über zog eine dunkle Qualmwolke über die Stadt und Anwohner mussten Fenster und Türen geschlossen halten. Dann begann die Evakuierung. Allerdings gibt es bisher noch keine endgültige Entwarnung in NRW.

NRW: Gleich 2 Explosionen in Kempen

Die Explosion in dem Gebäude der BYK-Chemie in Kempen im Kreis Viersen löste am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Laut der Behörde hatte es eine chemische Reaktion in einem Behälter gegeben. Laut dem Unternehmen folgte später noch eine zweite in einem Tanklager, das dann in Flammen aufging.

Auch aktuell: NRW: 19-Jähriger stirbt blutüberströmt auf Straße – schrecklicher Verdacht

Um die 350 Feuerwehrleute waren an der Löschung des anschließenden Feuers beteiligt. Drei Kräfte wurden dabei verletzte, zwei erlitten eine Rauchgasvergiftung und einer ein Knalltrauma. Sie wurden versorgt und konnten mittlerweile wieder entlassen werden.

Zum Mittag bekamen die Einsatzkräfte die Flammen dann unter Kontrolle. Währenddessen testeten weitere die nahe Umgebung nach Schadstoffen. Den gesamten Vormittag über war eine dunkle Rauchsäule aufgestiegen. Bei den Messungen ergab sich allerdings keine direkte Gefahr für die Anwohner. Sie wurde allerdings über die Warn-App NINA zum Schließen aller Türen und Fenster und Abschalten ihrer Lüftungs- und Klimaanlagen aufgefordert. Doch reichte das nicht.

Kempenerin: „Das war echt krass!“

Am Nachmittag begannen die Behörden dann damit, im Umkreis von 250 Metern um die Brandstelle die Stadt zu räumen. Die Umgebung wurde evakuiert und 74 Haushalte mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sie kommen nun in einer Schule unter.

Vom Kempener Bahnhof war die fette Rauchwolke deutlich zu sehen. Foto: Daniela R. Foto: Alex Forstreuter/dpa Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Foto: Alex Forstreuter/dpa

„Wir hatten die Fenster zum Glück noch geschlossen. Als ich auf dem Balkon ging, hab‘ ich den Gestank dann wahrgenommen. Zuerst nahm ich an, es sei Gülle“, berichtet Kempenerin Daniela R. gegenüber dieser Redaktion. „Aber als ich dann die Warnnachricht auf meinem Handy bekam, war die Sache klar. Wir waren schon auf dem Weg zu meinem Papa und sind extra noch mal umgekehrt, um die Fenster zu schließen.“

Mehr Meldungen:

Panik habe sie keine gehabt, doch der Anblick der „Riesen-Rauchwolke“ erschreckte sie dann doch. „Das war echt krass!“

NRW: Feuerwehr in Habachtstellung

Noch ist nicht alles ausgestanden. Denn es besteht weiterhin Explosionsgefahr. Die Feuerwehr hat sich bereits vorbereitet und einen Tanklastzug mit 30.000 Litern Löschwasser bereitgestellt, wie ein Sprecher mitteilte. Der Einsatzort wurde großräumig abgesperrt. Am Nachmittag wurden dann Spezialdrohnen eingesetzt, um sich ein besseres Bild über das Innere des Fabrikgebäudes machen zu können. Denn niemand darf die Anlage zurzeit betreten. (mit dpa)