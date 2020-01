NRW: Die Feuerwehr war nach einer Explosion in der Tiefgarage der Stadthalle Ratingen im Einsatz.

NRW: Explosion in Stadthalle ++ Trümmerteile fliegen meterweit ++ Feuerwehr hat schweren Verdacht!

Ratingen. Großeinsatz der Feuerwehr am Freitagabend in NRW! Gegen 22.50 Uhr riss ein lauter Knall die Anwohner rund um die Dumeklemmer Halle, der Stadthalle in Ratingen, aus der Abendruhe.

Sofort wurde die Feuerwehr Ratingen gerufen. In der Tiefgarage der Stadthalle sollten die Einsatzkräfte den Ursprung der Ruhestörung finden: Hier hatte es eine Explosion gegeben. Trümmerteile waren meterweit durch die Tiefgarage in NRW geschleudert worden.

Explosion in NRW: Feuerwehr findet möglichen Auslöser in Tiefgarage

Durch die Explosion stürzten nach Angaben der Feuerwehr Ratingen etwa zehn Quadratmeter der Unterdecke in der Tiefgarage ein. Baustoffe waren bis zu 15 Meter weit geflogen.

Ob sich zum Zeitpunkt der Detonation Menschen in unmittelbarer Nähe befanden, ist unklar. Nach Informationen von DER WESTEN fanden die Einsatzkräfte vor Ort allerdings mindestens eine Feuerwerksbatterie. Ob diese möglicherweise in der Tiefgarage gezündet und so die Explosion hervorgerufen hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Explosion durch Silvesterböller ausgelöst wurde“, teilte die Feuerwehr Ratingen mit.

Tiefgarage teilweise gesperrt – Polizei ermittelt

War das illegale Verbrennen von Pyrotechnik der Auslöser der Explosion? Das muss nun die Polizei klären, die bereits die Ermittlungen in dem Fall in NRW aufgenommen hat. Offiziell gibt es bislang keine Verletzten.

Nach den Aufräumarbeiten der Feuerwehr musste eine Fahrspur der Tiefgarage gesperrt werden. Der Grund: Weitere Deckenteile drohen herunterzustürzen. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind insgesamt rund 50 Quadratmeter der Unterdecke beschädigt worden. (ak)