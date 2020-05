NRW: Experten schlagen Alarm! Diese Gefahr lauert in der Erde – „...wird immer gefährlicher“

Seit über 75 Jahren lauert eine große Gefahr in NRW unter der Erde – und sie wird immer größer. Experten schlagen nun Alarm. Denn es wird immer riskanter für uns. Und das soll auch noch mehrere Jahrzehnte lang so bleiben.

Die Rede ist von Sprengstoff, der verborgen unter der Erde liegt. Vor allem auf Baustellen stoßen Arbeiter darauf. Die sogenannten Blindgänger, Bomben oder Granaten, wurden im Zweiten Weltkrieg abgeworfen und sind nicht explodiert. Aber das können sie noch. Im Jahr 2019 entschärfte die Kampmittelbeseitigung mit Sitz ins Arnsberg 15.000 Kampfmittel in NRW – darunter Minen, Handgranaten und Munition.

Experten entschärften 307 Bomben in NRW, die mehr als 50 Kilo wogen. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Die meisten Bomben fand man in Dortmund, Bochum und Hamm. Köln wurde aber im Krieg am häufigsten bombardiert. Experten vermuten, dass sich noch weitere 75.000 Tonnen Sprengstoff direkt unter uns befindet.

NRW: Sprengstoff wird empfindlicher

„Ob auf einer Baustelle, im Garten oder beim Pilze suchen im Wald – Bomben werden oftmals zufällig entdeckt“, erklärt Bombenentschärfer Karl-Friedrich Schröder. Deshalb sind er und seine 89 weiteren Kollegen 365 Tage im Jahr im Dienst.

Bomben in NRW:

Insgesamt 1,3 Millionen Tonnen Sprengmittel wurden im 2. Weltkrieg abgeworfen

Experten schätzen, dass 15 Prozent davon Blindgänger sind

Am 1. Mai 1949 nahm die Kampfmittelbeseitigung ihre Arbeit auf

2019 räumten Mitarbeiter 15.000 Kampfmittel weg

Davon waren es 2160 Bomben, 651 weniger als im Vorjahr

22,7 Millionen Euro zahlte NRW aus dem Landeshaushalt 2019 für die Beseitigung

Mit Hilfe von Luftbildern aus dem Jahre 1945 untersuchen die Experten Stellen, wo sich noch ein Blindgänger befinden könnte. Und das wird zunehmen riskanter. „Der Sprengstoff wird immer gefährlicher. Das liegt zum Beispiel an der Korrosion“, erklärt Armin Gebhard, Referent im Ministerium des Innern des Landes NRW. Das Gehäuse der Bombe wird mit den Jahren von der Umgebung zersetzt.

Der explosive Stoff könnte sich außerdem verändern und zum Beispiel eine Reaktion mit seinem Metall-Gehäuse auslösen. Er wird empfindlicher. Das kann jedoch nicht pauschal für alle Blindgänger gesagt werden. „Wir müssen jeden Einzelfall betrachten“, so der Experte.

Das Aufspüren von Bomben wird die Experten auch noch in den nächsten Jahrzehnten auf Trab halten. Denn insgesamt 1,3 Millionen Tonnen Sprengmittel sollen während des Zweiten Weltkriegs in NRW abgeworfen wurden sein. „Wir gehen davon aus, dass 15 Prozent davon Blindgänger sind“, so Gebhard.

Armin Gebhard (vlnr), Herbert Reul und Karl-Friedrich Schröder klärten bei einer Pressekonferenz über die Gefahr unter der Erde in NRW auf. Foto: Lorraine Dindas

NRW-Innenminister Herbert Reul: „Wenn wir heute im Radio davon hören, dass eine Weltkriegsbombe entdeckt wurde und deshalb tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen, dann erinnert uns das daran, welche Gefahren im Verborgenen unter einer scheinbar harmlosen Oberfläche lauern können.“

Experte: „Könnte ich trotzdem ruhig schlafen“

Aber natürlich ist nicht nur für uns ist ein Blindgänger in der Erde gefährlich. Die Bombenentschärfer riskieren bei jeder Entschärfung und Sprengung ihr Leben. „2008 ist das letzte Mal ein Mitarbeiter in NRW dabei ums Leben gekommen“, so Gebhard. Deutschlandweit starb zuletzt 2010 eine Person in Göttingen bei der Arbeit.

Auch wenn die Gefahr in unmittelbarer Nähe ist, sind sich die Bomben-Experten Schröder und Gebhard aus NRW sicher: „Wenn ich wüsste, dass unter meinem Haus eine Bombe ist, könnte ich trotzdem ruhig schlafen. Sie sollte dennoch zeitnah entfernt werden.“