NRW: Mieter geht nichtsahnend vor die Tür – plötzlich steht DAS vor seiner Einfahrt

In NRW traute ein Mann seinen Augen kaum, als er seine Hauseinfahrt sah. (Symbolfoto)

In NRW traute ein Mann seinen Augen kaum, als vor die Tür seines Mietshauses trat – denn was vorher noch seine Hauseinfahrt war, war plötzlich verschwunden.

Der absurde Grund ist eine Bushaltestelle, die die Verwaltung der NRW-Stadt Euskirchen einfach vor die Einfahrt gesetzt hat.

NRW: Mieter entsetzt, als er seine Einfahrt sieht

Mieter Arno Zaun ist entsetzt darüber, was nun vor seinem Haus in Euskirchen (NRW) steht. So wird seine Hauseinfahrt plötzlich von einer Bushaltestelle des Stadtverkehrs Euskirchen (SVE) blockiert.

-----------------------------------------------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

----------------------------------------------------------------------

„Das ist wirklich nicht zu glauben“, so der Mieter. Eine direkte Zufahrt auf seinen Hof sei durch die Haltestelle nicht mehr möglich.

Die Bordsteinkante vor dem Haus wurde von der Stadt bereits um 30 Zentimeter angehoben, um einen besseren Einstieg in den Bus zu ermöglichen – auch ein Wartehäuschen soll noch aufgestellt werden.

+++ Corona in NRW: Immer mehr Klagen gegen Schutzverordnung ++ erste OPs müssen verschoben werden +++

NRW: Mieter leitet rechtliche Schritte ein

„Da vor dem Tor ein Blumenkübel steht, ist die SVE wohl davon ausgegangen, dass die Einfahrt nicht mehr genutzt wird“, so Mieter Zaun.

Dabei sei es doch egal, ob etwas davor stehe oder nicht – „Einfahrt bleibt doch Einfahrt“.

---------------------

Mehr News aus NRW:

--------------------------

Zwar habe der 58-Jährige kein Auto, das Tor zu seinem Haus muss aber trotzdem passierbar bleiben, zum Beispiel für den Holzlieferanten.

Deshalb hat Arno Zaun jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Die SVE bestätigt den Bau der Haltestelle, möchte aber wegen des laufenden Rechtsstreit keine Stellungnahme abgeben. (dpa)