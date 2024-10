NRW: 2-Euro-Münze zeigt bekanntes Wahrzeichen des Bundeslandes – und steigt sofort im Wert

Wer diese Münze hat, kann sich auf einen krassen Wertzuwachs freuen! Immer wieder gibt es Euro-Münzen, die wegen Fehlprägungen oder ihrer Seltenheit deutlich mehr wert sind als sie angeben. Vor allem Münzen aus kleinen EU-Ländern sind bei Sammlern heiß begehrt, sind sie doch nicht so zahlreich im Umlauf wie beispielsweise französische oder deutsche Euro-Münzen.

Jetzt gibt es aber eine Münze mit Sonderprägung, die ein kleines Vermögen wert ist. Mittlerweile wird dafür sogar das 1.000-fache angeboten! Und die kommt ausgerechnet aus NRW…

NRW: 2-Euro-Münze zeigt bekanntes Wahrzeichen

Kein Witz: Eine 2-Euro-Münze mit einer seltenen Sonderprägung aus Köln wurde in Deutschland zwar insgesamt 30 Millionen Mal herausgegeben. Doch wie viele des „Kölner Doms“ noch im Umlauf sind, ist unklar. Bei der Herausgabe 2011 kamen etliche Fehlprägungen in Umlauf, deren Wert in kommender Zeit drastisch steigen wird.

Auf der Münze selbst ist der berühmte Kölner Dom in Gold zu sehen, der vom Roncalliplatz aus abgebildet ist. Darunter steht in kleinen Lettern „Nordrhein-Westfalen“. Insgesamt zwölf Sterne und die Jahreszahl „2011“ am unteren Ende umrunden das goldene Motiv in Silber. Es war die insgesamt sechste Sonderprägung der Serie „Bundesländer I“ des Bundesfinanzministeriums.

Neue Sonderprägungen kommen

Jetzt kommt der Hammer: Fehlprägungen, bei denen beispielsweise das Motiv in der Mitte nicht kreisrund ist oder bei denen sogar markante Kratzer entstanden sind, werden auf Ebay schon für mehr als 2.000 Euro gehandelt – im Vergleich zum abgebildeten Wert von zwei Euro eine unfassbare Wertsteigerung. Damit wird sie sogar noch höher gehandelt als die Vatikan-Sonderprägung aus dem Jahr 2005! Und das, obwohl es von ihr nur 85.000 Stück gibt.

Dass die Dom-Münze aus dem Jahr 2011 nochmal deutlich wertvoller wird, liegt auf der Hand. Der Grund: Das Finanzministerium kündigte bereits eine zweite Sonderprägungs-Serie für 2-Euro-Münzen an. Aus NRW erscheint aber erst 2027 die zweite Sondermünze. Immerhin könnte sie dann auch zum beliebten Sammlerstück avancieren…