am 05.10.2020 um 19:03

NRW: Essener (20) stürzt von Fahrrad – als die Polizei ihm helfen will, beißt er plötzlich zu

Heiligenhaus. Eigentlich hatten die Einsatzkräfte einem verletzten 20-Jährigen in Heiligenhaus (NRW) helfen wollen.

Doch der junge Mann aus Essen (NRW) rastete komplett aus – und das bekamen nicht nur die Polizeibeamten zu spüren.

NRW: Sanitäter kümmern sich um verletzten Mann – doch der rastet aus

Gegen 1 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten sich Zeugen bei der Polizei, weil sie gesehen hatten, wie ein junger Mann mit seinem Fahrrad an Treppen an der Rheinlandstraße / Thormählenpark gestürzt war. Da der Mann sich eine Kopfplatzwunde zugezogen und sich außerdem übergeben hatte, wurden Sanitäter und Polizei zum Unfallort gerufen.

Dort war der Verletzte jedoch nicht sofort anzutreffen. Die Rettungskräfte fanden ihn wenig später mit einigen Freunden auf einer Treppe sitzen. Als die Beamten den verletzten 20-Jährigen ansprachen und ihn baten, sich auszuweisen, rastete der junge Mann komplett aus.

+++ NRW: Verdi ruft zu Warnstreiks am Donnerstag auf – vor allem Pendler dürfte das nicht freuen +++

Er pöbelte die Rettungskräfte an und wollte auf die Beamten losgehen, wobei er jedoch von seinen Freunden zurückgehalten wurde. Daraufhin versetzte der 20-Jährige einem seiner Freunde eine Kopfnuss, woraufhin ihn die eingesetzten Polizeibeamten mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden brachten, wo sie ihm Handschellen anlegten.

20-Jähriger beißt Polizist in die Brust

Der aggressive 20-Jährige beruhigte sich jedoch nicht, sondern biss einem der Polizeibeamten in die Brust, wobei das Diensthemd des Polizisten zerrissen wurde. Unter Zwang wurde der Mann dann in den Rettungswagen gesetzt, wo die Sanitäter ihm die von dem Fahrradsturz herrührende blutende Kopfplatzwunde verbanden. Anschließend wurde der Mann zu weiteren ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ NRW: Mysteriöser Mordfall aufgeklärt? Polizei schnappt nach 24 Jahren einen Verdächtigen +++

Hierbei stellten die Rettungskräfte fest, dass der Mann augenscheinlich unter erheblichem Alkohol- sowie Drogeneinfluss stand. Ein daraufhin bei dem 20-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 1,3 Promille. Zudem gab der Essener an, mehrere Joints geraucht zu haben. Im Krankenhaus wurde dann seitens der Polizisten auch die Entnahme einer Blutprobe bei dem 20-Jährigen angeordnet.

------------------------------------

Mehr Themen:

NRW: Terror-Bilanz vorgestellt! Rechtsextremer Gefährder war gerade einmal 14 – er soll schlimme Taten geplant haben

NRW: 15-Jähriger fährt nachts heimlich Auto und rast vor Mauer – erschreckend, was dann rauskommt

NRW-Stadt baut Kreisverkehr – ein Detail bringt Anwohner auf die Palme: „So ein Schwachsinn!“

-------------------------------------

Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafanzeigen gefertigt. Nach ambulanter Behandlung seiner Kopfverletzung durfte der junge Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Auch der bei dem Einsatz in die Brust gebissene Polizist musste leicht verletzt im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Er konnte seinen Dienst im Anschluss jedoch fortsetzen. (at)