NRW: Erstrahlen diese Pott-Erholungsorte bald in neuem Glanz?

Dürfen sich die Menschen in NRW schon bald auf Erholung im Pott im neuen Glanz freuen?

Fünf Revierparks befinden sich im Herzen von NRW: Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Herne und Dortmund. In den nächsten Jahren soll sich dort einiges tun. Dafür stellen das Umweltministerium in NRW und der Regionalverband Ruhr einen Millionenbetrag zur Verfügung.

NRW: 28 Millionen für Sanierung der Revierparks

Satte 23 Millionen an Förderbeträgen hat das Land für die Revierparks freigegeben. Der Regionalverband Ruhr schießt noch einmal eine Fördersumme von 5 Millionen Euro dazu. Insgesamt kommt man damit auf die stolze Summe von satten 28 Millionen Euro, die in die fünf Revierparks fließen soll.

In jedem Park stehen Sanierungen und Neubauten für etwa 5,5 bis sechs Millionen Euro an. Die Parks sollen modernisiert und nachhaltig verändert werden. Schon jetzt gibt es an allen Standorten ein Schwimmbad mit Sauna- und Thermalbereich. Am Sonntag fiel der Spatenstich für die Modernisierung in Duisburg, bereits im Juli wurden die ersten Förderbescheide im Revierpark Vonderort in Oberhausen übergeben.

V.l.n.r.: Josef Hovenjürgen (Vorsitzender RVR-Verbandsversammlung), NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel, Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link am Sonntag in Duisburg.

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser damals: „Die Revierparks sind integraler Bestandteil der grünen Infrastruktur in einer dicht besiedelten Region wie dem Ruhrgebiet. Solche Orte erhalten die Biodiversität, tragen zur Klimafolgenanpassung bei und erhöhen die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.“

Was genau in den Revierparks geplant ist, verraten wir dir im Folgenden.

Diese Änderungen sind in den fünf Revierparks geplant

Revierpark Mattlerbusch (Duisburg): Hier soll ein neuer Spiel und Bewegungsbereich, neue Naturerlebnisse sowie ein Projekt zum interkulturellen Gärtnern entstehen. Außerdem sollen neue Eingänge und Beleuchtung den Park attraktiver gestalten.

Revierpark Vonderort (Oberhausen und Bottrop): Auf einem Bewegungs- und Naturlehrpfad sollen Besucher sich spielerisch mit der Umwelt auseinandersetzen können. Zudem sollen neue und moderne Anlagen das Austesten von Fun- und Trendsportarten ermöglichen.

Revierpark Wischlingen (Dortmund): Ein Naturrundgang soll eine Aussichtsplattform mit dem neu gestalteten Wasserspielplatz und einem Grünen Klassenzimmer verbinden.

Der Revierpark Wischlingen aus der Vogelperspektive. Foto: imago images / Hans Blossey

Revierpark Nienhausen (Gelsenkirchen und Essen): Geplant ist ein „Wasserpark“, in dem Besucher und Besucherinnen die Natur erleben können. Highlight soll die „Route des Regenwassers 2.0“ sowie weitere Erlebnisstationen wie ein Wasserlabor oder einen Bienenlehrpfad werden.

Gysenbergpark (Herne): Neue naturpädagogische Angebote und Sportmöglichkeiten sollen geschaffen werden.

Fertigstellung erst 2022

In den Revierparks wird in den kommenden Monaten also fleißig gebuddelt und gearbeitet. Bis die Revierparks dann in neuem Glanz erscheinen, wird es allerdings noch ein Weilchen dauern.

Zuerst werden die Bauarbeiten vorbereitet, im Frühjahr 2021 rollen die Bagger an. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 datiert. (dav)