NRW: Erschreckende Zahlen! So häufig kamen 2019 Messer beim Straftaten zum Einsatz

Immer häufiger greifen Straftäter zum Messer!

Erstmals hat NRW jetzt Zahlen zu Straftaten mit Messern aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht. Sie geben Anlass zur Sorge.

NRW: Erstmals Statistik zu Messerangriffen veröffentlicht

Wie ein Bericht der NRW-Landesregierung an den Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags zeigt, wurden 2019 in über 6.800 Fällen das Messer als Tatmittel eingesetzt oder damit gedroht.

Die Zahlen zeigen auch: Fast 40 Prozent der 6.736 erfassten Tatverdächtigen besaßen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Anteil der Zuwanderer bei den Nicht-Deutschen betrug ebenfalls knapp 40 Prozent. Zuwanderer sind u.a. Asylbewerber, Schutz- und Asylberechtigte oder Geduldete.

4091 der Tatverdächtigen waren Deutsche. Gefolgt von Türken (436), Syrern (364), Polen (132), Rumänen (123), Afghanen (123), Serben (110) und Irakern (105).

Eine Labormitarbeiterin nimmt im Amtssitz des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) eine DNA-Probe von einem Messer. Foto: dpa

Thema im Landtag

Am Donnerstag befasst sich der Landtag mit dem Thema. Einige brutale Messer-Angriffe in NRW hatten die letzten Jahre für traurige Schlagzeilen gesorgt. In Lünen etwa hatte ein Schüler seinen Mitschüler mit einem Messer brutal getötet.

Innenminister Herbert Reul brachte anschließend eine Erfassung der Messer-Straftaten auf den Weg. Sie werden bislang im Gegensatz zu Schusswaffen nicht in der bundeseinheitlichen Kriminalitätsstatistik erfasst.

Einige Bundesländer wie Berlin, Thüringen oder Hessen zählen bereits länger die Straftaten mit einem Messer.