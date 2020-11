NRW: Brisante Anfrage an Minister Reul! SO gefährlich leben hier Erdogan-Kritiker

Wann wird dem langen Arm Erdogans in NRW endlich Einhalt geboten?

DER WESTEN hatte von Einschüchterungsversuchen des türkischen Geheimdienstes (MIT) gegen Kritiker von Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan (66) berichtet. So seien die Eltern des Essener Professors Burak Copur (43) in der Türkei unter Druck gesetzt worden. Ihr Sohn solle die öffentliche Kritik gegenüber Erdogan und pro-kurdische Äußerungen sofort unterlassen – eine klare Warnung.

Jetzt hat der SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel (47) aus Bochum bei der NRW-Landesregierung nachgefragt, wie sicher Erdogan-Kritiker in NRW eigentlich leben können. Innenminister Herbert Reul (68, CDU) persönlich hat geantwortet – und seine Sätze haben es in sich...

NRW: Brisante Anfrage! SO gefährlich leben hier Erdogan-Kritiker

In der Kleinen Anfrage, die DER WESTEN vorliegt, fragt Abgeordneter Yüksel, wie die Landesregierung „die Sicherheitslage türkeistämmiger regierungskritischer Exilanten“ in NRW beurteile. Reuls Antwort: „Den Sicherheitsbehörden sind Beleidigungen und Bedrohungen gegen in Deutschland lebende türkische Oppositionelle insbesondere über die sozialen Medien bekannt. Grundsätzlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich emotionalisierte Anhänger der türkischen Regierung berufen fühlen, gegen Oppositionelle vorzugehen und dabei auch Gewalt anzuwenden.“

Der lange Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan reicht bis nach Deutschland. Foto: imago images / Depo Photos

Auch die Rolle des türkischen Geheimdienstes, der seit 2017 direkt Präsident Erdogan untersteht, wird vom Innenminister hervorgehoben: „Der türkische Geheimdienst MIT widmet sich in hohem Maße der Ausspähung von Oppositionellen. Dabei gehören Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen zu seinen vorrangigen Aufklärungszielen außerhalb der Türkei.“

----------------------------

Das ist Recep Tayyip Erdogan:

am 26. Februar 1954 in Istanbul geboren

Vorsitzender der islamisch-konservativen AKP

seit 2014 Staatspräsident der Türkei, seit 2018 mit erheblich mehr Macht ausgestattet

unterdrückt türkische Opposition, unabhängige Medien und öffentliche Kritik

verfolgt Abbau des Laizismus in der Türkei (Trennung von Staat und Religion)

verfolgt aggressive Außenpolitik: die Türkei ist/war am Syrien-, Libyen- und Bergkarabach-Konflikt beteiligt, Streit um Mittelmeer-Gasfelder mit Griechenland und Frankreich, Streit um Flüchtlinge mit der EU

----------------------------

Es müsse damit gerechnet werden, dass in Deutschland gesammelte Informationen gegen betroffene Personen eingesetzt würden, insbesondere bei der Türkei-Einreise. Und: Es sei ein denkbares Druckmittel, dass in der Türkei lebende Verwandte von Kritikern bedroht würden, „da türkische Stellen auf diese leichteren Zugriff haben.“

NRW-Innenminister Herbert Reul. Foto: imago images / Political-Moments

UID, Ditib, „Graue Wölfe“ – nicht nur türkischer Geheimdienst hier aktiv

Doch laut Innenministerium sei es nicht nur der türkische Geheimdienst, der in Deutschland und NRW versuche, Kritiker auszuspähen und politischen Einfluss zu nehmen. Allen voran durch die Diaspora-Organisationen UID („Union Internationaler Demokraten“), Ditib (Türkisch-Islamische Anstalt für Religion) und die rechtsextreme Ülkücü-Bewegung („Graue Wölfe“) würde die Erdogan-Regierung über „vielfältige Möglichkeiten“ verfügen, um hier Stimmung zu machen.

Die Kleine Anfrage von SPD-Politiker Serdar Yüksel an das Innenministerium.

Reul: „Dieses weitläufige Netzwerk aus Personen und Organisationen dient nicht nur zur aktiven Meinungsbildung im Sinne der türkischen Regierung, es bietet dem türkischen Nachrichtendienst auch eine große Zahl potentieller Zuträger und Hinweisgeber.“

SPD-Politiker Yüksel: „Deutschland darf kein rechtsfreier Raum für die Türkei werden“

Nach seiner Kleinen Anfrage fordert SPD-Politiker Yüksel jetzt den nächsten Schritt: ein hartes Vorgehen gegen die Erdogan-Regierung! Yüksel zu DER WESTEN: „Es ist wichtig, dass das Innenministerium dieses Thema auf Ministerebene wahrnimmt. Die Türkei muss jetzt Druck aus Deutschland spüren, auf allen Ebenen. Deutschland darf kein rechtsfreier Raum für die Türkei werden, wo Geheimdienste und Lobby-Organisationen machen können, was sie wollen.“

SPD-Landespolitiker und Erdogan-Kritiker Serdar Yüksel aus Bochum. Foto: imago images / Deutzmann

Der Bochumer weiter: „Unsere Sicherheitsbehörden müssen türkische Dissidenten schützen, allen voran darf es keine Abschiebungen von Asylbewerbern geben, die wegen politischer Verfolgung die Türkei verlassen. Dort gibt es keine Rechtsstaatlichkeit und keine Aussicht auf faire Prozesse.“

----------------------------

Eines würde der 47-Jährige besonders vermissen: eine klare Strategie Deutschlands und der EU gegen die türkische Politik. Der 47-Jährige: „Die hiesige türkische Community ist von der Türkei aus rhetorisch gespaltet worden – Sunniten gegen Aleviten, Türken gegen Kurden, Gläubige gegen Atheisten. Es liegt in der Verantwortung des deutschen Staates, seine Bürger zu schützen.“

----------------------------

----------------------------

Damit der Kampf gegen Erdogans Einfluss keiner gegen Windmühlen wird...