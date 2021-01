NRW: An der Grenze zu Belgien hat es am Samstagmorgen ein Erdbeben gegeben. (Symbolbild)

NRW: Erdbeben am frühen Morgen! Etliche Menschen schrecken auf

Unruhiger Start ins neue Jahr im Westen von NRW!

An der Grenze zu Belgien kam es in NRW am Samstagmorgen zu einem Erdbeben.

NRW: Erdbeben im Raum Aachen

Wie der Geologische Dienst NRW (GD NRW) bestätigte, gab es gegen 7.36 Uhr ein leichtes Erdbeben zwischen Aachen und Roetgen. Ersten Auswertungen zufolge erreichte das Beben eine Stärke von 2,9 auf der Richterskala

Das Erdbeben war zwischen Aachen und Roetgen zu spüren. Foto: Screenshot Google Maps

Obwohl der Bundesverband Geothermie ein Beben dieser Stärke als „extrem leicht“ und „generell nicht spürbar“ einordnet, erreichten den GD NRW zahlreiche Meldungen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern aus Roetgen, Stolberg, Breinig und Aachen.

Gebäudeschäden seien laut dem GD NRW nicht zu erwarten. (at)

Weitere Informationen folgen, sobald die notwendigen Auswertungen des Geologischen Dienstes NRW vorliegen.