NRW: Er gaukelte Mädchen (16) die große Liebe vor – dann entpuppte er sich als skrupelloser „Sugar Daddy“

„Sugar Daddys“ gaukeln jungen Frauen die große Liebe vor, um sie dann für sexuelle Dienste einzusetzen und das verdiente Geld selber abzugreifen. Obwohl die Masche extrem skrupellos und fies ist, hat sie immer wieder Erfolg.

So entpuppte sich ein Mann aus NRW als ein solcher „Sugar Daddy“ und ließ ein Mädchen (16) für sich prostituieren. Erst nach Jahren flog die fiese Masche des 36-Jährigen auf.

NRW: Mann gaukelt Mädchen große Liebe vor, dann entpuppt er sich als „Sugar Daddy“

Er spielte einer 16-Jährigen die große Liebe vor und redete ihr ein, sich mit ihr die Zukunft vorzustellen. Dann verkaufte der „Loverboy“ aus NRW sie an reiche Freier, bot sie im Internet auf einer Sex-Plattform an und zwang sie, in einem Berliner FKK-Club für ihn zu arbeiten. Darüber berichtet der „Express“.

Während das Mädchen die ganze Nacht ihre Dienste in dem FKK-Club anbot, überwachte sie ihr „Sugar Daddy“ mit einer App. Das verdiente Geld musste das Mädchen dann stets vollständig an ihn abgeben. Ihr vermeintlicher Geliebter gab ihr lediglich ein kleines Taschengeld oder kaufte ihr Kosmetik oder Kleidung.

Fall landet vor Gericht

Fünf Jahre hatte der „Sugar Daddy“ damit Erfolg, bis die heute 21-Jährige ihn anzeigte. Der 36-Jährige wurde schließlich angeklagt und kam vor Gericht. Dort übergab er der Vertreterin der jungen Frau während des Prozesses, welcher am Donnerstag zu Ende ging, 10.000 Euro als Entschädigung. Zudem behauptete er vor dem Bonner Landgericht, die junge Frau geliebt zu haben.

Der Richter sprach den 36-Jährigen schließlich für schuldig. Der Mann wurde wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution einer Minderjährigen zu drei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt, wie der Express schreibt. (nk)