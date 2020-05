NRW: Entsetzlich! Ausgerechnet HIER wurden Hunderte Schutzmasken gestohlen – „Das trifft die ...“

In NRW wurden Hunderte OP-Masken gestohlen

Betrüger, Abzocker, Diebe: Im Zuge der Corona-Krise tauchen immer wieder schwarze Schafe auf, die aus der Not der Menschen Kapital schlagen wollen. Kriminalität statt Solidarität – auch in NRW. Das bekam nun die Wuppertaler Tafel zu spüren.

Neben Lebensmitteln und anderen Produkten hatte die Tafel aus NRW 8800 OP-Masken auf Lager. Damit sollten Bedürftige versorgt werden, so dass sie sich nicht mit den auf dem Markt teilweise völlig überteuerten Masken eindecken müssen.

NRW: Masken bei Tafel gestohlen – 1000 Euro Belohnung

Der Gesamtwert der OP-Masken soll den Angaben der Tafel nach bei 10.000 Euro gelegen haben. „Die Masken sind uns zur kostenlosen Verteilung an die Tafelkunden gespendet worden“, teilte die Wuppertaler Tafel mit.

Nun haben sie sich Diebe unter den Nagel gerissen. Wahrscheinlich um selbst dabei Kasse durch die hohe Nachfrage nach Masken zu machen. „Das trifft die Ärmsten in Wuppertal!“, schreibt die Tafel. Eine neue Spende werde es nicht geben.

In der Hoffnung, die Masken zurückzubekommen, hat die Tafel eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt.

-----------------------------------

-----------------------------------

Schon seit Ausbruch der Corona-Epidemie in Deutschland haben es Diebe vor allem auf Desinfektionsmittel und Schutzmasken abgesehen. In Köln haben im März Diebe 50.000 Masken gestohlen. In Bayern wird Schutzkleidung sogar von der Polizei bewacht.

Krankenhäuser klagten immer wieder darüber, dass sich Unbekannte am Desinfektionsmittel in den Häusern zu schaffen machen.

In Münster soll ein Mann sich in einem Krankenhaus sogar 100 Liter Desinfektionsmittel unter den Nagel gerissen haben. Mehr zu dem Fall kannst du HIER nachlesen. >>>