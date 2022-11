NRW: Tier als Fußball benutzt? Kleiner Junge macht grausame Entdeckung

Fürchterlicher Vorfall am Montag (7. November) in Velen in NRW. Im Ortsteil Ramsdorf hat ein kleiner Junge eine hilflose Ente gefunden. Es stellte sich heraus, dass das Tier schwer misshandelt worden war. Nach Angaben der Polizei in NRW haben Unbekannte die Ente vollständig in Klebeband eingewickelt. Doch das ist noch nicht alles.

Der Junge brachte den misshandelten Schwimmvogel zu seinen Eltern, die sofort die Polizei riefen. Die verständigte letztlich die Tierrettung. Die Tierschützer haben einen furchtbaren Verdacht.

NRW: Ente als Fußball benutzt? Polizei ermittelt

Die Vermutung liege nahe, dass das Klebeband um die Ente gewickelt worden ist, um die Ente bewegungsunfähig zu machen „und sie dann als Fußball zu ‚benutzen’“, heißt es von dem gemeinnützigen Verein „Die Tierretter“ und weiter: „Ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat.“

Gleich auf den ersten Blick sei ein offener Beinbruch zu erkennen gewesen. Die Blutung sei kaum zu stoppen gewesen. Auch weitere Brüche und innere Verletzungen konnten nicht ausgeschlossen werden. Wenig später stand fest, dass die Verletzungen durch massive Gewalteinwirkung verursacht wurden, so die Tierschützer.

Ente in NRW gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Nach der ersten Schockmeldungen konnten die „Tierretter“ ein wenig beruhigen. Die Blutung sei gestoppt und weitere Brüche seien nicht gefunden wurden. Einer der beiden Flügel der Laufente sein schwer geprellt. „Es sieht also besser aus – wir hoffen, es geht weiter aufwärts.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Freitag kam heraus, dass die Ente wohl kurz vor der brutalen Misshandlung bei „Drönings Landcafe“ in Ramsdorf geklaut worden sei. Die Tierschützer hoffen nun, dass Bilder einer Überwachungskamera bei der Überführung der brutalen Tierdiebe helfen können. Unter einem Facebook-Post der Tierretter reagieren Tierfreunde entsetzt:

„Passiert mir nicht oft, aber da fehlen mir die Worte“

„Wie widerlich“

„Das ist absolut pervers“

Mehr Themen:

Viele hoffen nun auf eine Aufklärung des Falls. Die Polizei setzt dabei auch auf Hinweise aus der Öffentlichkeit. Du hast etwas Auffälliges beobachtet oder kannst Angaben zu den Tätern machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Borkum unter der Nummer: (02861) 9000