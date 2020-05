NRW: Feuerwehr fährt zu Einsatz – dann passiert das Tragische

In Ennepetal, NRW, endete eine Einsatzfahrt der Feuerwehr mit einem tragischen Unfall.

Ennepetal. Sie waren auf dem Weg zu einem Einsatz – doch der musste unfreiwillig abgebrochen werden...

In Ennepetal (NRW) endete eine Einsatzfahrt der Feuerwehr mit einem tragischen Unfall. Mit Blaulicht und Martinshorn war das Fahrzeug am Samstagnachmittag auf dem Weg zu einem ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung.

NRW: Feuerwehr-Einsatz endet mit heftigem Unfall

Auf der Breckerfelderstraße, einer Landstraße zwischen Breckerfeld und Ennepetal, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem folgenschwerem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto.

Das Feuerwehrauto krachte dabei in zwei geparkte Fahrzeuge, dabei wurde ein PKW auf die Seite geworfen, berichtet die Polizei.

Tragischer Unfall

Der Feuerwehrmann und die PKW-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst hat beide in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme war die Landstraße komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen. (mia)