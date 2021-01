NRW: Frau versucht Enkel-Trick – mit dieser Gegenfrage einer Seniorin hat sie wohl nicht gerechnet

Eine Seniorin in NRW bekam einen Anruf, der sie sofort Verdacht schöpfen ließ. (Symbolbild)

Alt, etwas tattrig und ein leichtes Opfer für einen Enkeltrick? Nicht mit einer 81-jährigen Seniorin aus Viersen (NRW).

Die reagierte am Telefon auf den Anruf einer vermeintlichen Verwandten ziemlich abgezockt. Mit der Antwort der Dame hätte eine Betrügerin wohl nicht gerechnet. Eine Frage reichte der Frau aus NRW, um den Schwindel zu entlarven.

NRW: Seniorin stellt Enkeltrick-Betrügerin bloß

Die Unbekannte hatte bei der Seniorin angerufen und gefragt: „Weißt du, wer hier ist?“ Ein für Telefonbetrüger klassischer Einstieg. Doch die 81-Jährige schaltete blitzschnell.

Statt einen Namen zu nennen antwortete sie mit einer Gegenfrage: „Bist Du die ältere oder die jüngere Tochter?“ Als die Unbekannte daraufhin angab, sie sei die ältere Tochter, war für die Rentnerin alles klar. Diese eine Rückfrage hatte gereicht, um den Schwindel auffliegen zu lassen.

Denn: Die Viersenerin hat gar keine Tochter – nur einen Sohn. Ihre blitzschnelle und pfiffige Reaktion hat wohl dafür gesorgt, dass der Frau ein finanzieller Schaden erspart geblieben ist. Sie verständigte die Polizei über den Betrugsversuch.

Das ist NRW:

das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt ist Düsseldorf

größte Stadt: Köln

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Polizei warnt vor Anrufen

Die nutzte den Vorfall, um noch einmal vor den vermehrt im Kreis Viersen aufkommenden Anrufe zu warnen: „Geben Sie am Telefon keinerlei Auskunft zu Ihren Vermögensverhältnissen.“ Falls sich ein angeblicher Verwandter in einer vermeintlichen Notlage befindet, solle man sich zunächst in der Familie absprechen.

Betrüger nehmen Senioren mit dem Enkeltrick mitunter hohe Summen ab. Der Frau aus Viersen blieb das zum Glück erspart. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Und ganz wichtig: „Übergeben Sie niemals Wertsachen an Fremde!“, so die Polizei. Dann gelingt es hoffentlich häufiger, die dreisten Anrufer zu entlarven. (dav)