NRW: Mann zückt vor Gaststätte ein Messer – und tötet seinen Kontrahenten

Emmerich. Ein Streit hat in Emmerich (NRW) ein böses Ende gefunden.

Um kurz vor Mitternacht sind zwei Männer in einer Gaststätte in Emmerich (NRW) in eine tödliche Auseinandersetzung geraten.

NRW: Mann sticht Kontrahenten bei Streit nieder – tot

Um kurz vor Mitternacht gerieten die zwei Männer, 32 und 37 Jahre alt, erstmals in einen handfesten Streit. Der Jüngere verließ das Lokal an der Klosterstraße anschließend, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück.

Daraufhin entfachte der Streit erneut und verlagerte sich rasch nach draußen auf die Straße. Dort lief die Situation völlig aus dem Ruder: Der 32-Jährige zückte ein Messer und stach mehrmals auf seinen Kontrahenten (37) ein.

Der tödliche Streit fand in Emmerich-Elten (NRW) statt. Foto: imago images

Täter bereits polizeibekannt

Dadurch erlitt das Opfer Verletzungen, an denen er noch vor Ort verstarb. Reanimationsversuche von Rettungskräften blieben leider ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelte noch in der Nacht den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters, eine Spezialeinheit nahm ihn in der Nähe seiner Wohnung fest.

Für die Polizististen war er kein Unbekannter. Er hatte bereits in der Vergangenheit Gewaltdelikte begangen.

Haftrichter entscheidet am Sonntag

Derzeit befindet sich der 31-Jährige in Polizeigewahrsam. Am Sonntag wird er einem Haftrichter in Kleve vorgeführt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. (vh)