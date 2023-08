NRW: Mega-Outlet-Center in Planung – hier soll es hinkommen

Tolle Neuigkeiten für NRW! Nachdem das Aus für mehrere Galeria Kaufhof- und Karstadt-Filialen so gut wie beschlossen ist, gibt es nun Nachschub im Shopping-Segment. Und der hat es in sich.

Das neue Mega-Outlet-Center soll mitten in NRW in einer Großstadt entstehen. Allerdings gibt es im Vorfeld schon so einige Probleme bei der Realisierung des Riesen-Konzepts. Nach langem Hin und Her steht nun ein Investor bereit.

NRW: Outlet-Center soll kommen

Das Einkaufszentrum der Superlative soll nun doch nach Remscheid-Lennep kommen. Erste Pläne eines Investors liegen schon vor. Phillip Dommermuth bleibt der Stadt nun als einziger Investor übrig, nachdem am Montag, den 20. März, Mc ArthurGlen sein Interesse zurückgezogen hat.

Der Familie Dommermuth gehört ein Outlet in Montabaur, in Rheinland-Pfalz. Das in Remscheid soll allerdings ein ganz anderes Konzept aufweisen, als es in NRW bisher bekannt ist. Bei dem „Shoppingcenters mit Outletcharakter“ wird Nachhaltigkeit mitgedacht. Laut ersten Plänen soll es sich dabei viel mehr um eine Parkanlage handeln, in die ein Shoppingcenter integriert ist.

Remscheid hofft auf Investor

Die Anlage ist nach, laut Investor, „zukunftsweisenden Nachhaltigkeitsstandards“ ausgelegt. Auf dem Dach soll eine Parkanlage entstehen. Und der Bauplan sieht keine Überplanung der Wupperstraße vor. Für Parkflächen wird eine Tiefgarage entstehen.

So könnte das neue Outlet-Center in NRW aussehen. Foto: Stadt Remscheid

Diese Pläne integrieren auch die unter Denkmalschutz stehende alte Feuerwache. Für die weitere Nutzung des Geländes baut Dommermuth auch auf die Ideen der Stadtbewohner. „Das Outlet soll ein Ort werden, von dem viele Menschen einen Mehrwert haben – allen voran die Einwohner Lenneps und ganz Remscheids. Gelingen kann das nur mit einem intensiven und offenen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.“

Der Bürgermeister Burkhard Mast-Weisz pocht auf die Vorteile, die ein solches Center der Stadt bringen würden. „Outlet-Center sind nach wie vor große Frequenzbringer. Die Menschen wollen ein Einkaufserlebnis, einen Ort, an dem sie einen ganzen Tag verbringen können. Mit Geschäften, guter Gastronomie und touristischen Möglichkeiten.“ Es wäre eine große „Entwicklungschance“ für Remscheid und die umliegende Region.

