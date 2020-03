NRW: Brutale Messer-Attacke! Frau sticht mit Messer auf Mann ein – Lebensgefahr!

Wesel. Brutaler Ehestreit am Donnerstagabend in NRW. Gegen 21.45 Uhr ist eine Auseinandersetzung eines Paares in einer Wohnung an der Honnerbachstraße in Wesel eskaliert. Das teilte die Polizei Duisburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft Duisburg mit.

Demnach soll eine Frau (25) mit einem Messer auf ihren Ehemann (40) losgegangen sein. Die Polizei in NRW hat eine Mordkommission eingerichtet. Es ist nicht der einzige Fall, den eine Duisburger Mordkommission aktuell verfolgt.

NRW: Brutaler Ehestreit – Mann notoperiert

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll die 25-Jährige ihren Ehepartner mit dem Messer im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Dabei erlitt der 40-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Nach Angaben der Behörden ist das Opfer in der Zwischenzeit außer Lebensgefahr.

----------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

NRW: Krankenhaus-Leiter lästert in Coronakrise über Krankenschwestern – mit schwerwiegenden Folgen

Düsseldorf: Nachbarn hären Schüsse und rufen die Polizei - jetzt stehen die Beamten vor einem Rätsel

• Top-News des Tages:

Krankenhaus-Leiter aus NRW lästert in Coronakrise über Krankenschwestern – mit schwerwiegenden Folgen

Coronavirus: Drama! Till Lindemann auf Intensivstation ++ Auch Boris Johnson infiziert ++ Neues Corona-Symptom entdeckt

----------------------------

Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Die Polizei hat die dringend tatverdächtige Frau festgenommen. Worum es in dem Streit der Ehepartner ging, ist bislang unklar. Das müssen jetzt die Ermittlungen der Mordkommission Duisburg zeigen.

++ Aldi: Radikale Änderung in Coronakrise beim Discounter – Kunden rasten aus ++

Die ermittelt nicht nur in diesem Fall wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Frau tot in Wohnung aufgefunden – Obduktion bestätigt schrecklichen Verdacht.

Hintergrund: In Dinslaken wurde bereits am vergangenen Donnerstag die Leiche einer Frau (78) gefunden. Die Obduktion bestätigte, dass die 78-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Die Duisburger Mordkommission bittet in diesem Fall dringend um Hilfe aus der Bevölkerung. Alle Infos dazu hier >>> (ak)