NRW: Ehepaar kann Glück kaum fassen – doch dann kommt alles anders

Ein Ehepaar in NRW konnte sein Glück erst kaum fassen.

„Was für ein Glück!“ Das dachte sich wohl ein Ehepaar, das sich während der Autofahrt in NRW plötzlich in einem unerwarteten Geldregen wiederfand.

Doch das Vergnügen war nur von kurzer Dauer.

NRW: Ehepaar erlebt plötzlichen Geldregen

Was da in der Stadt Hagen auf das Auto des Paares herabflog, waren doch tatsächlich mehrere Fünfzig- und Hundert-Euro-Scheine. Die beiden hielten ihren Wagen sofort an und sammelten das Geld auf – und kamen auf eine stolze Summe von 1000 Euro!

Woher die Scheine kamen, konnten sich die beiden nicht erschließen. Doch statt sich den Mega-Fund einfach in die Taschen zu stecken und davonzudüsen, alarmierten die ehrlichen Finder die Polizei, die einen Streifenwagen schickte.

Bei der Suche hatte das Ehepaar neben dem Geld auch ein Portemonnaie gefunden, in dem sich ein Personalausweis und mehrere Scheckkarten befanden. So ließ sich der eigentliche Besitzer ohne Probleme ausfindig machen. Gemeinsam mit der Polizei überreichte das Paar den Mega-Fund an seinen Eigentümer.

Der Mann war von der Situation sichtlich erleichtert, heißt es im Polizeibericht. Mit so einer ehrenhaften Aktion der Finder hatte er wohl nicht gerechnet.

Verloren hatte er die Geldbörse übrigens wegen eines Missgeschicks. Wie er den Beamten erzählte, hatte er das Portemonnaie samt Ausweis und Geldscheinen vor der Fahrt auf sein Autodach gelegt und sei dann in Gedanken versunken losgefahren. Durch den Fahrtwind wurden die Scheine einzeln durch die Luft gewirbelt und zum Geldregen für das Finder-Paar. (the)