NRW: Warum leuchteten viele Gebäude am Abend rot? Der Grund ist erschütternd

View this post on Instagram

Und schon haben wir eine weitere Ankündigung für Euch! Zur „Night of Light“ am Montagabend, dem 22. Juni, wird es um 20:30 Uhr einen Live-Stream unter www.night-of-light.de geben. Moderator Aljoscha Höhn empfängt hier ein prominent besetztes Panel. Mehr Informationen dazu findet Ihr auf unserer Facebook Seite oder unter www.night-of-light.de @aljoschahoehn