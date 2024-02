NRW: Schreckliche Bluttat! Frau (50) liegt tot in Ladenlokal

Schreckliche Bluttat in NRW! Am Samstag (24. Februar) wurde eine Frau (50) leblos in einem Ladenlokal in Hünxe-Drevenack gefunden.

Sie wies Stichverletzungen auf – die ermittelnde Staatsanwaltschaft Duisburg in NRW geht davon aus, dass sie getötet wurde!

NRW: Frau (50) tot in Ladenlokal gefunden

Die Polizei Duisburg hat eine Mordkommission gebildet, die jetzt die Ermittlungen fortsetzt. Noch am Samstag sicherte ein Experten-Team Spuren im Lokal.

Jetzt ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Obduktion der Leiche an. Die Ermittlungen dauern weiter. Ein Polizeisprecher kündigte gegenüber DER WESTEN an, dass am Montag (26. Februar) weitere Details zum schlimmen Fall bekannt gegeben würden.