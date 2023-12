NRW: Spaziergänger macht grauenhaften Fund – selbst erfahrenen Ermittlern stockt der Atem

Bei einem Spaziergang am Samstag (23. Dezember) machte ein Passant eine schreckliche Entdeckung in NRW. An der Zugstrecke Duisburg – Düsseldorf fand er Plastik-Tüten. Der Inhalt lässt jedem das Blut in den Adern gefrieren.

Eines vorweg: Die Fotos, die unserer Redaktion vorliegen, sind so schockierend, dass wir sie hier nicht zeigen können – mit einer einzigen Ausnahme, auf der nur ein Plastikbeutel zu sehen ist. Denn im Inneren der Säcke befanden sich enthäutete Tier-Kadaver. Bei näherer Betrachtung stand zunächst ein schlimmer Verdacht im Raum.

NRW: Ekel-Fund an Bahnstrecke – DAS steckt dahinter

Der Passant informierte zunächst die Facebook-Seite „Duisburger Nachrichten“, die somit als erstes von dem gruseligen Fund berichtete. Anschließend wurden am 1. Weihnachtstag sowohl der Tierrettungsdienst Schütz als auch die Polizei hinzugezogen. „Am Fundort angekommen, nahmen wir sofort starken Verwesungsgeruch wahr. Da zuerst angenommen wurde, dass es sich unter anderem um Hunde handelte, erhielten wir den Auftrag, die Kadaver zur Pathologie zu bringen. Die Untersuchungen stehen noch aus“, heißt es auf der Facebook-Seite.

NRW: Tierkadaver an einer Bahnstrecke an der Straße Am Bahnhof in Düsseldorf gefunden. Foto: Justin Brosch

Vorab schaute sich bereits ein Jäger die leblosen Tiere genauer an. Seiner Einschätzung nach handle es sich nicht um Hunde, sondern um Füchse. Das bestätigte auch die Polizei Düsseldorf auf Nachfrage von DER WESTEN. In den Plastiktüten hätten sich jedoch auch noch andere Wildtiere wie Gänse und Kaninchen befunden.

Da zunächst nicht sicher war, wie die toten Tiere dort hingekommen waren, stellten die Beamten eine Strafanzeige. Doch inzwischen haben die Ermittler neue Erkenntnisse: „Es handelt sich hier um eine Jagd und keine Tierquälerei. In diesem Fall wurden nur die Felle benötigt. Dass Jäger die Kadaver nach der Jagd zurücklassen, ist ein normales Vorgehen. Die Natur regelt den Rest“, heißt es von der Leitstelle der Polizei Düsseldorf am Dienstagnachmittag. Demzufolge sei davon auszugehen, dass die Anzeige fallen gelassen und nicht weiter verfolgt werde.