NRW: Düsseldorfer räumt bei Lotterie mächtig ab – sein Gewinn grenzt an ein Wunder

Düsseldorf. Alex Vegara Lopez grinst wie ein Honigkuchenpferd. In seiner Hand: Zwei Checks über 250.000 Euro. „Sprachlos“, „überwältigt“, „phänomenal“, der 49-Jährige aus Düsseldorf (NRW) findet gar nicht ausreichend Adjektive, um seine Gefühlswelt annährend zu beschreiben.

Dass ausgerechnet der gelernte Stylist den Hauptgewinn der Postcode Lotterie abräumt, grenzt an ein kleines Wunder.

NRW: Düsseldorfer sahnt bei Lotterie ab

Denn erst im März kauft Vegara Lopez seine ersten beiden Lose bei der Lotterie, die zahlreiche soziale und ökologische Projekte unterstützt. „Ich dachte damals: Nimmst du dir mal zwei Lose mit, damit tust du auch was Gutes“, erinnert er sich direkt vor seinem Friseurladen am Düsseldorfer Carlsplatz. Ab diesem Zeitpunkt, so das System der Lotterie, erhält er monatlich je zwei Lose für insgesamt 25 Euro.

Erst acht Lose gekauft, direkt 500.000 Euro reicher

Diese Woche flattert dann eine Email in sein Postfach: Sein Stadtteil mit der Postleitzahl 40233 in Düsseldorf-Flingern hat gewonnen. Heißt: 60 Teilnehmer, die in dem Stadtteil wohnen, gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt weiß der gebürtigen Siegener noch nicht: Er räumt den Hauptgewinn und damit eine halbe Millionen Euro alleine ab.

Dabei hat er insgesamt erst acht Lose gekauft, ein echter Glückstreffer nach solch kurzer Zeit den Hauptgewinn abzusahnen. Alle anderen Spieler erhalten mit 6.756 Euro pro Los ebenfalls eine passable Summe.

Das ist die deutsche Postcode Lotterie:

hat bisher 2.100 soziale und ökologische Projekte in ganz Deutschland unterstützt

Hauptsitz in Düsseldorf

444.732 Teilnehmer, 569.0024 verkaufte Lose seit 2016 (Stand Dezember 2019)

„Ich spiele seit Jahren dauerhaft Lotto“, verrät er. Aber dass er innerhalb kürzester Zeit bei einer andere Lotterie abräumt, damit habe er nicht gerechnet.

Und was macht 49-Jährige mit dem Batzen Geld? „Ich weiß es nicht, mein Kopf ist gerade leer.“ Eine Idee, fällt ihm ein, hätte er doch: Eine Eigentumswohnung wäre schön.